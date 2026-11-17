Na 31. podnebni konferenci Združenih narodov, ki poteka v turški Antaliji, so pripravili tudi festival kratkega filma Naš svet – skupni dom, na katerem so predstavili 10 izbranih filmov izmed približno 280 prijavljenih del. Glavno nagrado festivala pa je prejel kratki film Navadna hruška slovenskega režiserja Gregorja Božiča, je poročal Slovenski filmski center (SFC). »Dve leti po premieri na mednarodnem festivalu v Rotterdamu in več kot 110 projekcijah po skoraj vseh celinah sveta je kratki igrano-dokumentarni film tako prejel glavno nagrado na mednarodnem festivalu kratkih filmov v okviru največjega podnebnega dogodka na svetu,« so pojasnili.

280 FILMOV se je prijavilo, zmagal je slovenski.

Rezultat večletnega dela

Slovensko-britanska koprodukcija je preplet Božičevega večletnega raziskovanja tradicije sadjarstva na Goriškem ter fikcijske zgodbe, ki človekov odnos do sadja, posebej do lokalnih in starih sort, opazuje iz perspektive bližnje prihodnosti. V tem distopičnem svetu, ki so ga močno prizadele podnebne spremembe in okoljska kriza, se skupina nevroznanstvenikov odloči raziskati naravo čustvene navezanosti nekdanjih lokalnih sadjarjev do sadnih dreves in s tem razumeti okoliščine, ki so v preteklosti ljudem omogočale bolj povezano sobivanje z naravo. Scenarij sta napisala Božič in Marina Gumzi, ki je film tudi producirala (produkcijska hiša Nosorogi). Prejel je več uglednih festivalskih nagrad, med drugim nagrado združenja kritikov na 71. festivalu kratkega filma v Oberhausnu ter glavno nagrado na festivalu Beldocs v Beogradu. Nastal je s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.

Film je preplet večletnega raziskovanja tradicije sadjarstva na Goriškem in fikcijske zgodbe.

»Fantastično je opazovati, kako festivali Navadno hruško skoraj dve leti po premieri še vedno izbirajo in jo tudi nagrajujejo. Počaščen sem, da sem lahko spremljal potovanje tega izjemnega filma, in navdušen nad tem, da je delo, ki me je že ob prvem ogledu tako globoko ganilo – s svojo dovršeno estetiko, inteligenco in inovativnim pristopom ter skrbno, iskreno in pristno zbirko dokumentarističnih pričevanj – našlo odmev na toliko koncih sveta,« je ob prejetju nagrade v Antaliji povedal francoski prodajni agent Florian Fernandez, ki od premiere predstavlja film pri njegovem popotovanju po svetu. Film je po njegovih besedah pred kratkim za predvajanje odkupila tudi francoska nacionalna televizija, »kar mu bo omogočilo, da doseže občinstvo, ki presega običajni festivalski krog ljubiteljev tega formata«.

Film Navadna hruška skoraj dve leti po premieri še vedno izbirajo in jo tudi nagrajujejo. FOTO: Nosorogi

Zgodba se odvija v distopičnem svetu, ki so jo močno prizadele podnebne spremembe in okoljska kriza. FOTO: Nosorogi