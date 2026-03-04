Zgodba, ki je pretresla Slovenijo: prihaja serija o serijskem morilcu Metodu

Na Televizijo Slovenija prihaja serija Pošast za železno zaveso o najbolj znanem slovenskem serijskem morilcu, ki je torej navdihnjena po resničnih dogodkih, poroča MMC. Napeto psihološko serijo, ki jo režiser Tomaž Gorkič podpisuje tudi kot scenarist, boste lahko spremljali ob sobotah zvečer – prva epizoda bo na sporedu 14. marca na TV SLO 1 takoj po večernih poročilih, zatem pa bo sledilo še pet delov. »Zgodba ni le portret posameznika, temveč tudi portret časa in okolja, ki lahko soustvarita pošast,« je povedal režiser. Serija pripoveduje o serijskem morilcu Metodu in je nastala po navdihu resnične zgodbe o Metodu Trobcu, ki je konec 70. in na začetku 80. let 20. stoletja pretresel Slovenijo. Vendar je ta le izhodišče za sicer izmišljeno zgodbo o grozljivem morilcu, ki razkriva razpoke navidezno urejenega družbenega sistema in postopno odstira portret tihega, na videz neškodljivega posameznika, ki v sebi skriva pošast. Serija pokaže, kako življenjska pot antagonista iz bolečega otroštva na povojnem podeželju postopoma preide v vse temnejšo spiralo nasilja in zločina.

Najtežje se je bilo vživeti v njegova dejanja in v to mentalno bolezen.

»Zanima me tisti nelagodni prostor med videzom normalnosti in tem, kar se skriva pod površjem. Nadaljevanka Pošast za železno zaveso združuje elemente psihološkega trilerja, grozljivke, kriminalne drame in družbenega portreta ter gledalca vodi v vse bolj tesnobno in napeto pripoved o tem, kako tanka je lahko ločnica med običajnim človekom in nečim nepredstavljivim,« je o zgodbi dejal Gorkič, znan po žanrsko drznejšem filmskem pristopu. Kot še poroča MMC, glavno vlogo igra Svit Stefanija, ki je povedal, da so pri oblikovanju lika serijskega morilca pri njem prevladovala čustva gnusa, studa in besa. »Najtežje se je bilo vživeti v njegova dejanja in v to mentalno bolezen – razumeti nekaj, kar je v osnovi nerazumljivo,« je še dejal.

14. marca bo na sporedu prvi del serije.

»Serija spremlja Metodovo odraščanje v zapletenem družinskem okolju, zaznamovanem s konflikti, impulzivnostjo in občutkom odtujenosti. Že v mladosti prihaja v stik s policijo, njegovo vedenje pa postaja vse bolj nepredvidljivo. Po vrnitvi iz tujine zdrsne v popivanje, nasilne izbruhe in kriminalna dejanja, njegovo psihično stanje pa se začne nevarno slabšati. Ko se po zdravljenju vrne v domače okolje, se njegov notranji nemir še poglobi. Metod začne oprezati za ženskami, jih manipulativno zapeljevati in postopoma stopi na morilsko pot,« zapišejo pri MMC.

Naključna srečanja

»Njegove žrtve so predvsem ženske, ki jih po naključju sreča. Medtem ko izginotja v skupnosti vzbujajo vse več suma, da se dogaja nekaj nenavadnega in slabega, Metod na zunaj ohranja videz običajnega človeka. Z napredovanjem zgodbe se njegovi prividi, delirij in nasilni impulzi stopnjujejo, policija pa dobiva vedno več prijav pogrešanih oseb. Navidezna urejenost okolja se počasi kruši, Metodova dvojna podoba – skrbnega sina in nevarnega plenilca – pa vodi proti neizogibnemu zlomu,« še izvemo. Pomembno vlogo v Metodovem življenju ima mama Marjeta, ki jo igra Saša Pavlin Stošić. V seriji nastopa močna igralska zasedba, ki prispeva k mračni in psihološko večplastni pripovedi, in sicer Marko Mandić, Julijan Pop Tasič, Sebastian Cavazza, Luka Cimprič, Andrijana Boškoska, Karin Komljanec, Boris Kerč, Jurij Drevenšek, Katarina Stegnar, Alenka Kraigher, Marinka Štern in Nebojša Pop Tasić. Serija je nastala s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in Občine Medvode. Poleg RTV Slovenije so koproducenti še A Atalanta, MB GRIP, Zvokarna, Zavod Polifon, Zavod Vesnik, KUD Veselih umetnikov, RAW in NuFrame, sklene MMC.

Njegove žrtve so predvsem ženske, ki jih sreča po naključju. FOTO: 666 Productions

Metodovo mater igra Saša Pavlin Stošić. FOTO: 666 Productions