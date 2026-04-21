Zgodbe iz čarobnega vrta na pohodu po Evropi

Celovečerni lutkovni animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta, ki ga je podpisal tudi režiser Leon Vidmar, je v zadnjih tednih prejel nova priznanja po Evropi. Nagradili so ga na Češkem, Slovaškem in v Belgiji, hkrati pa osvaja še gledalce v Franciji, kjer je od 8. aprila v redni kinematografski distribuciji pod naslovom Les contes du pommier. Film štirih režiserjev – poleg Vidmarja so ga podpisali še Patrik Pašš, Jean-Claude Rozec in David Sukup – je v zadnjih tednih prejel nacionalno filmsko in televizijsko nagrado češki lev za najboljši animirani film, slovaško nacionalno filmsko in televizijsko nagrado sonce v mreži za najboljši animirani film ter nagrado za najboljši celovečerni animirani film za otroke na festivalu Anima Brussels, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Na Češkem je slavil 14. marca, ko so 33. po vrsti podelili nagrade češki lev. Najvišje priznanje na področju češke kinematografije od leta 1993 podeljuje Češka filmska in televizijska akademija, v kateri je več kot 400 članov, ki si prizadevajo za razvoj in mednarodno promocijo češkega filma. Nagrado sonce v mreži za najboljši animirani film so Zgodbe iz čarobnega vrta prejele 9. aprila. Najvišje nacionalno filmsko priznanje na Slovaškem od leta 2006 podeljuje Slovaška filmska in televizijska akademija. Po pomenu jih pogosto primerjajo z nagradami cezar v Franciji ali oskarji v ZDA. Letošnja podelitev je bila 15. po vrsti.

Nagrado za najboljši celovečerni animirani film za otroke je film prejel na 45. festivalu Anima Brussels. Festival, ustanovljen leta 1982, danes velja za najpomembnejši festival animiranega filma v Belgiji in enega ključnih v Evropi. Mednarodna žirija je v utemeljitvi zapisala, da se film občutljive teme loteva z občutkom in nežnostjo. »Odlikuje ga izjemna režija, ki jo nosijo ganljivi, živahni in natančno izdelani liki, umeščeni v vizualno dovršen svet. Film nas je globoko pretresel in hkrati očaral s tremi zgodbami o žalovanju.« Film je v redni kinematografski distribuciji v Franciji. Distribuira ga produkcijska hiša Gebeka Films, znana po izboru kakovostnih animiranih in družinskih filmov, s tem pa se je prebil na enega največjih evropskih filmskih trgov. Nastal je pod okriljem produkcijskih hiš iz Češke, Slovaške, Slovenije in Francije, med koproducenti je tudi RTV Slovenija, med financerji pa poleg SFC tudi studio Viba film. Kako je nastajal, si je še do konca junija mogoče ogledati na razstavi v Slovenski kinoteki.

Film je namenjen otrokom od sedmega leta starosti in družinam. FOTO: Maur Film, Artichoke, Zavod Zvviks, Vivement Lundi

Trenutno je v redni kinematografski distribuciji v Franciji. FOTO: Maur Film, Artichoke, Zavod Zvviks, Vivement Lundi