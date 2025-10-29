Življenjska zgodba v pesmi

Aleksander Novak, ki simbolizira neodvisnost slepih in slabovidnih oseb, slovenski kantavtor in kitarist, je nedavno predstavil ganljivo avtobiografsko pesem z naslovom Takšna sva. V njej razkriva svojo življenjsko pot, spopadanje s slabovidnostjo in moč ljubezni, ki presega vse meje.

»Želel sem posneti tudi videospot zanjo, a mi ni uspelo, zato bo to prišlo na vrsto v prihodnje. Mi pa pesem veliko pomeni, in kot mi povedo tisti, ki imajo podobne težave, se v njej najde veliko ranljivih,« o svoji pesmi pove Aleksander. Doda, da s to pesmijo ni želel doseči, da bi ga kdo pomiloval, temveč le pokazati svoj pogled na svet. »Kako sem kljub zavrnitvam in bolečini našel moč v sebi in v ljubezni,« pove.

Pesem, v kateri slišimo tudi iskreno frazo »v svojem bistvu slep«, je nastala jeseni, ko je Aleksander ob spominih na težko, a navdihujočo življenjsko pot prelil čustva v glasbo in besede.