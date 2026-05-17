Zmaga na letošnji Evroviziji gre v Bolgarijo! V napetem zaključku je ta država prehitela Izrael (FOTO in VIDEO)

Na Dunaju je danes zvečer potekalo 70. tekmovanje za pesem Evrovizije. Velika zmagovalka je Bolgarka Darina Nikolaeva Yotova, ki nastopa pod imenom Dara. Nacionalne žirije in poslušalci so ji za pesem Bangaranga skupaj namenili 516 točk, kar je 173 točk več, kot jih je za pesem Michelle dobil izraelski predstavnik Noam Bettan. Z 296 točkami se je na tretje mesto uvrstila Romunka Alexandra Capitanescu, ki je zapela pesem Choke me. Posebnost letošnjega tekmovanja je bila, da je bilo med nastopajočimi veliko izvajalk, prav tako so se na evrovizijski oder, na katerem je v zadnjih letih prevladovala angleščina, v večjem številu vrnili materni jeziki.

V času glasovanja so poslušalce oziroma gledalce pred televizijskimi zasloni in na internetu spomnili na nekatere znane evrovizijske skladbe s preteklih tekmovanj, kot so Save Your Kisses For Me, Waterloo in Volare. Med samim tekmovanjem pa je občinstvo lahko izvedelo tudi, da vprašanje, katera je najbolj uspešna evrovizijska pesem, nima enoznačnega odgovora. Če je portugalski zmagovalec Salvador Sobral pred leti s skladbo Amar pelos dois zbral največ glasov doslej, je največjo prodajo zabeležil predstavnik Italije Domenico Modugno s pesmijo Volare, ki niti ni bila zmagovalna. Največ pretočnih predvajanj oziroma streamov pa ima nizozemski zmagovalec Duncan Laurence s pesmijo Arcade.

Noam Bettan se bo moral zadovoljiti z drugim mestom. FOTO: Lisa Leutner Reuters

V velikem finalu so nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po deset pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Letošnji Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Pred začetkom finala so na Dunaju aretirali 14 propalestinskih aktivistov. Ti so organizirali neprijavljeno zborovanje in kršili prepoved pokrivanja obraza, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedala tiskovna predstavnica policije. Aktivisti so protestirali proti udeležbi Izraela s skandiranjem in transparenti na stopnicah glavne mestne knjižnice, ki se nahaja na postaji podzemne železnice v bližini mestne dvorane, kjer je Evrovizija potekala pred 10.000 obiskovalci. Le nekaj ur pred tem je na Dunaju več tisoč ljudi mirno protestiralo proti udeležbi Izraela na tem mednarodnem glasbenem tekmovanju. Demonstracije so po pisanju dpa potekale brez aretacij ali večjih incidentov.

Pred finalom na stavnicah prva Finska

Po podatkih spletne strani eurovisionworld.com, ki na enem mestu zbira kvote različnih stavnic, je imela pred finalom največ možnosti za zmago Finska s pop skladbo ob violinski spremljavi Liekinheitin Linde Lampenius in Peta Parkkonena, v prvi trojici pa sta bila še avstralska predstavnica Delta Goodrem, katere ljubezensko balado Eclipse so opisali kot klasično balado v slogu Celine Dion, in bolgarska predstavnica Dara. Precej visoko, na peto mesto, so stavnice uvrščale predstavnika Izraela Noama Bettana. Nekatere države sicer izraelsko vlado obtožujejo, da poskuša z dragimi oglaševalskimi kampanjami vplivati na izid glasovanja, kar organizator Evrovizije - Evropska radiodifuzna zveze (EBU) - zanika.

Avstralska pevka Delta Goodrem FOTO: Tobias Schwarz Afp

Kulturni zgodovinar in poznavalec tekmovanja Irving Wolther je ob tem, da so letošnji Eurosong zasenčili različni protesti proti sodelovanju Izraela zaradi razmer na območju Gaze, tudi med samimi glasbenimi izvajalci, izpostavil, da bo na dolgi rok financiranje Evrovizije postajalo vse težje, saj je javno financirana radiodifuzija povsod po Evropi tarča napadov. »V tem kontekstu politični spori seveda ne pomagajo,« je dejal po poročanju britanskega Guardiana.