  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEKMOVANJE LETOS BREZ SLOVENIJE

Zmaga na letošnji Evroviziji gre v Bolgarijo! V napetem zaključku je ta država prehitela Izrael (FOTO in VIDEO)

Letošnji Eurosong so zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo.
Darina Nikolaeva Yotova oziroma Dara je zmagovalka letošnje Evrovizije!  FOTO: Lisa Leutner Reuters

Darina Nikolaeva Yotova oziroma Dara je zmagovalka letošnje Evrovizije!  FOTO: Lisa Leutner Reuters

Italijanski pevec Sal Da Vinci FOTO: Tobias Schwarz Afp

Italijanski pevec Sal Da Vinci FOTO: Tobias Schwarz Afp

Monroe je zastopala Francijo. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Monroe je zastopala Francijo. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Jonas Lovv, ki je nastopal za Norveško, ni bil pri vrhu. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Jonas Lovv, ki je nastopal za Norveško, ni bil pri vrhu. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Romunka Alexandra Capitanescu FOTO: Tobias Schwarz Afp

Romunka Alexandra Capitanescu FOTO: Tobias Schwarz Afp

Čeh Daniel Zizka FOTO: Tobias Schwarz Afp

Čeh Daniel Zizka FOTO: Tobias Schwarz Afp

Avstralska pevka Delta Goodrem FOTO: Tobias Schwarz Afp

Avstralska pevka Delta Goodrem FOTO: Tobias Schwarz Afp

Noam Bettan se bo moral zadovoljiti z drugim mestom. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Noam Bettan se bo moral zadovoljiti z drugim mestom. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Darina Nikolaeva Yotova oziroma Dara je zmagovalka letošnje Evrovizije!  FOTO: Lisa Leutner Reuters
Italijanski pevec Sal Da Vinci FOTO: Tobias Schwarz Afp
Monroe je zastopala Francijo. FOTO: Lisa Leutner Reuters
Jonas Lovv, ki je nastopal za Norveško, ni bil pri vrhu. FOTO: Lisa Leutner Reuters
Romunka Alexandra Capitanescu FOTO: Tobias Schwarz Afp
Čeh Daniel Zizka FOTO: Tobias Schwarz Afp
Avstralska pevka Delta Goodrem FOTO: Tobias Schwarz Afp
Noam Bettan se bo moral zadovoljiti z drugim mestom. FOTO: Lisa Leutner Reuters
M. J., STA
 17. 5. 2026 | 01:01
 17. 5. 2026 | 01:56
3:17
A+A-

Na Dunaju je danes zvečer potekalo 70. tekmovanje za pesem Evrovizije. Velika zmagovalka je Bolgarka Darina Nikolaeva Yotova, ki nastopa pod imenom Dara. Nacionalne žirije in poslušalci so ji za pesem Bangaranga skupaj namenili 516 točk, kar je 173 točk več, kot jih je za pesem Michelle dobil izraelski predstavnik Noam Bettan. Z 296 točkami se je na tretje mesto uvrstila Romunka Alexandra Capitanescu, ki je zapela pesem Choke me. Posebnost letošnjega tekmovanja je bila, da je bilo med nastopajočimi veliko izvajalk, prav tako so se na evrovizijski oder, na katerem je v zadnjih letih prevladovala angleščina, v večjem številu vrnili materni jeziki.

V času glasovanja so poslušalce oziroma gledalce pred televizijskimi zasloni in na internetu spomnili na nekatere znane evrovizijske skladbe s preteklih tekmovanj, kot so Save Your Kisses For Me, Waterloo in Volare. Med samim tekmovanjem pa je občinstvo lahko izvedelo tudi, da vprašanje, katera je najbolj uspešna evrovizijska pesem, nima enoznačnega odgovora. Če je portugalski zmagovalec Salvador Sobral pred leti s skladbo Amar pelos dois zbral največ glasov doslej, je največjo prodajo zabeležil predstavnik Italije Domenico Modugno s pesmijo Volare, ki niti ni bila zmagovalna. Največ pretočnih predvajanj oziroma streamov pa ima nizozemski zmagovalec Duncan Laurence s pesmijo Arcade.

Noam Bettan se bo moral zadovoljiti z drugim mestom. FOTO: Lisa Leutner Reuters
Noam Bettan se bo moral zadovoljiti z drugim mestom. FOTO: Lisa Leutner Reuters

V velikem finalu so nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po deset pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Letošnji Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Pred začetkom finala so na Dunaju aretirali 14 propalestinskih aktivistov. Ti so organizirali neprijavljeno zborovanje in kršili prepoved pokrivanja obraza, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedala tiskovna predstavnica policije. Aktivisti so protestirali proti udeležbi Izraela s skandiranjem in transparenti na stopnicah glavne mestne knjižnice, ki se nahaja na postaji podzemne železnice v bližini mestne dvorane, kjer je Evrovizija potekala pred 10.000 obiskovalci. Le nekaj ur pred tem je na Dunaju več tisoč ljudi mirno protestiralo proti udeležbi Izraela na tem mednarodnem glasbenem tekmovanju. Demonstracije so po pisanju dpa potekale brez aretacij ali večjih incidentov.

Pred finalom na stavnicah prva Finska

Po podatkih spletne strani eurovisionworld.com, ki na enem mestu zbira kvote različnih stavnic, je imela pred finalom največ možnosti za zmago Finska s pop skladbo ob violinski spremljavi Liekinheitin Linde Lampenius in Peta Parkkonena, v prvi trojici pa sta bila še avstralska predstavnica Delta Goodrem, katere ljubezensko balado Eclipse so opisali kot klasično balado v slogu Celine Dion, in bolgarska predstavnica Dara. Precej visoko, na peto mesto, so stavnice uvrščale predstavnika Izraela Noama Bettana. Nekatere države sicer izraelsko vlado obtožujejo, da poskuša z dragimi oglaševalskimi kampanjami vplivati na izid glasovanja, kar organizator Evrovizije - Evropska radiodifuzna zveze (EBU) - zanika.

Avstralska pevka Delta Goodrem FOTO: Tobias Schwarz Afp
Avstralska pevka Delta Goodrem FOTO: Tobias Schwarz Afp

Kulturni zgodovinar in poznavalec tekmovanja Irving Wolther je ob tem, da so letošnji Eurosong zasenčili različni protesti proti sodelovanju Izraela zaradi razmer na območju Gaze, tudi med samimi glasbenimi izvajalci, izpostavil, da bo na dolgi rok financiranje Evrovizije postajalo vse težje, saj je javno financirana radiodifuzija povsod po Evropi tarča napadov. »V tem kontekstu politični spori seveda ne pomagajo,« je dejal po poročanju britanskega Guardiana.

Več iz teme

EvrovizijaDunajglasbaEBU
ZADNJE NOVICE
01:01
Bulvar  |  Glasba in film
TEKMOVANJE LETOS BREZ SLOVENIJE

Zmaga na letošnji Evroviziji gre v Bolgarijo! V napetem zaključku je ta država prehitela Izrael (FOTO in VIDEO)

Letošnji Eurosong so zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo.
17. 5. 2026 | 01:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Botri ...

O skuterčku in ministrskem stolčku.
Aljana Fridauer Primožič16. 5. 2026 | 22:45
22:43
Šport  |  Tekme
SVETOVNO PRVENSTVO

Slovenci šokirali Čehe! Prvič so na svetovnem prvenstvu prišli proti njim do zmage

Danes je Slovenija v šesti tekmi na SP elitne skupine prvič premagala Češko.
16. 5. 2026 | 22:43
22:26
Šport  |  Športni trači
SMUČARSKI SKOKI

Legendarni smučarski skakalec potegnil nepričakovano potezo. Namignil je, zakaj

Sloviti Avstrijec Toni Innauer je presenetil svoje sledilce na družbenem omrežju Facebook.
16. 5. 2026 | 22:26
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: O otroku, ki bo tožil osamosvojitelje

Potem pa bodo začele prihajati dolge, neprijetne zgodbe o odraslih, ki jih ni bilo zraven, ko bi morali biti.
Primož Kališnik16. 5. 2026 | 22:25
22:14
Šport  |  Tekme
PRILJUBLJENA TEKAŠKA PRIREDITEV

Na Maratonu treh src je po 20 letih padel nov rekord (FOTO)

Za nova rekorda sta poskrbela Kenijca. Nastopilo je največ oseb z imenom Luka (79), sledijo Marko (70) in Žiga (60), ter ženske: Ana (54), Eva (50) in Katja (48).
Oste Bakal16. 5. 2026 | 22:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki