Zmelkoow tretjič nastopili v kultnih Izštekanih, izkupiček namenili Botrstvu

Zmelkoow so v razprodani Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pripravili že tretji veliki nastop v kultnih Izštekanih. Ker se je oddaja pred časom preselila pred živo občinstvo, je bil to za primorsko zasedbo tudi prvi koncert v Cankarjevem domu. Prvič so v projektu sodelovali že leta 1999, drugič leta 2009, letos pa so zgodbo nadaljevali ob prav posebni obletnici.

Jedro večera je bil namreč njihov prebojni album Čiko, Pajo in Pako, ki praznuje 30 let. Z njega so v akustičnih in nekoliko drugačnih različicah zazvenele skladbe Primavera, Škodljivec, Pljuvam skozi okno, Napačen planet, Mogoče me ni, Jaz se vrtim, Herbicidi in druge.

Program so dopolnili z novejšo skladbo Spomenik ter uspešnicami Ko Po in Bit. Na odru se jim je pridružila zasedba Ikebana, za dodatno pestrost pa so poskrbeli nenavadni inštrumenti, med njimi škaf bas, dromlja, čarango in berimbau. Posebnost večera je bila redka izvedba skladbe Recept, pri treh pesmih pa je za bobne znova sedel prvi bobnar skupine Damijan Barut. Koncert je imel tudi dobrodelno noto: basist Žare je na dražbi prodal svojo akustično bas kitaro brez prečk, ki jo je igral že ob prvem gostovanju v Izštekanih leta 1999. Novi lastnik je zanjo odštel 3000 evrov, izkupiček pa bo namenjen projektu Botrstvo.