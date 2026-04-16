GLASBENI FESTIVAL

Znameniti festival Exit se seli v Črno goro

Po napovedih črnogorske vlade bo potekal v obmorskem mestu Ulcinj.
Zabava se bo nadaljevala v Črni gori. FOTO: Marko Djurica/Reuters
Ju. P.
 16. 4. 2026 | 19:07
Črnogorska vlada je minuli teden sprejela odločitev o podpori mednarodnim poletnim glasbenim festivalom, po kateri bo Črna gora lahko postala novi dom festivala Exit. Po napovedih vlade bo potekal v obmorskem mestu Ulcinj, od dogodka pa pričakujejo številne koristi, piše STA. »Organizacija dveh velikih mednarodnih glasbenih dogodkov pod skupnim imenom Exit to Montenegro v Ulcinju v prvi polovici julija in festivala Sea Dance v Budvi konec avgusta ima potencial ustvariti merljive gospodarske učinke za turistično industrijo in širše gospodarstvo, hkrati pa tudi zelo močan globalni promocijski učinek,« je sporočila vlada v Podgorici.

40 MILIJONOV evrov turistične potrošnje pričakujejo.

Ta pričakuje, da bosta dogodka skupaj ustvarila najmanj 210.000 prenočitev in več kot 40 milijonov evrov neposredne turistične potrošnje. Predlagana javna podpora znaša 1,5 milijona evrov iz državnega proračuna, dodatno podporo pa bosta zagotovili občini Budva in Ulcinj. »Z izvedbo tega projekta želi Črna gora postati ena od vodilnih držav na področju dogodkovnega turizma v Evropi, sektorja, ki po svetu ustvari več kot 100 milijard evrov na leto,« je vlada še zapisala v sporočilu za javnost.

Ostali brez podpore

Festival Exit je pred 25 leti nastal kot študentsko gibanje za mir in svobodo v Srbiji in na Balkanu. Od tedaj se je uveljavil kot eden vodilnih festivalov na svetu, ki je v Srbijo in regijo pripeljal velika glasbena imena, najprestižnejše evropske festivalske nagrade in na stotine milijonov evrov turističnih prihodkov. Do lani je potekal v Novem Sadu, ker je izgubil vso javno finančno podporo, pa je bila njegova jubilejna, 25. izdaja po napovedih organizatorjev tam tudi zadnja.

Festival je potekal na Petrovaradinski trdnjavi v Novem Sadu v Srbiji. FOTO: Marko Djurica/Reuters
Festival je potekal na Petrovaradinski trdnjavi v Novem Sadu v Srbiji. FOTO: Marko Djurica/Reuters

GLASBENI FESTIVAL

