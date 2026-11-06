Znamenito Batmanovo motorno vozilo na dražbi, njegova vrednost pa vrtoglava (FOTO)

Ljubitelji filmskih uspešnic in zbiratelji filmskih rekvizitov bodo decembra znova prišli na svoj račun. Na dražbi v Londonu bo namreč na prodaj tudi znameniti Batpod, Batmanovo motorno vozilo. Njegova vrednost je ocenjena na vrtoglavo vsoto: pričakujejo od 515 tisoč do milijona evrov.

1 MILIJON bi lahko iztržil Batpod.

Črno futuristično vozilo se je pojavilo v enem najbolj spektakularnih prizorov filma Vitez teme iz leta 2008, v katerem se Batman (Christian Bale) spopade z Jokerjem, ki ga je upodobil Heath Ledger. Batpod je nastopil tudi v nadaljevanju trilogije, Vzponu Viteza teme iz leta 2012, kjer ga (ob izdatni podpori kaskaderjev, kakopak) divje upravljata Batman in Anne Hathaway (Catwoman). Oskarjevsko uspešnico so snemali v Chicagu in Hongkongu, velike notranje prizore pa so posneli v nekdanjih letalskih hangarjih v britanskem Cardingtonu.

Kaskaderjeva bera

Dražbena hiša Propstore bo med 4. in 6. decembrom v sodelovanju z britansko filmsko akademijo Bafta v Londonu ponudila še številne druge filmske dragocenosti. Med njimi je tudi Batmanov kostum iz filma Batman: Na začetku (Batman Begins), prvega dela trilogije, katerega vrednost ocenjujejo na 150.000 do 300.000 evrov. Posebno zanimanje utegnejo vzbuditi tudi predmeti iz drugega filma o Indiani Jonesu, Tempelj pogube, med njimi znameniti pustolovčev klobuk, srajca in bič. Predmeti izvirajo iz osebne zbirke legendarnega kaskaderja Vica Armstronga, ki je v prvih treh filmih o najslovitejšem arheologu nadomeščal Harrisona Forda pri nevarnih prizorih. Filmi so bili posneti v studiu Elstree v Hertfordshiru v Angliji.

Posebno zanimanje utegnejo vzbuditi tudi predmeti iz drugega filma o Indiani Jonesu. FOTOGRAFIJI: Propstore

Na dražbi bodo sicer na prodaj še rekviziti in kostumi iz priljubljenih filmskih in televizijskih produkcij, med drugim Igre prestolov, Supermana III in Conana Barbara. Ustanovitelj dražbene hiše Stephen Lane je Batpod opisal kot izjemen dosežek filmske ustvarjalnosti in inženirstva, ob tem pa celotno zbirko enega najbolj znanih filmskih kaskaderjev označil za osupljivo.