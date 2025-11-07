Znane so igralke, ki bodo upodobile žene Beatlov

Znana je ženska igralska zasedba prihajajočih biografskih filmov o Beatlih, so sporočili iz studia Sony Pictures. V štirih filmih – vsak bo posnet z vidika enega od članov skupine – bodo Aimee Lou Wood, Saoirse Ronan, Mia McKenna-Bruce in Anna Sawai upodobile partnerice Beatlov Pattie Boyd, Lindo McCartney, Maureen Starkey in Yoko Ono. Celovečerni filmi britanskega režiserja Sama Mendesa bodo spremljali življenja slavne četverice. Premiera je predvidena aprila 2028.

»Maureen, Linda, Yoko in Pattie so štiri fascinantne in edinstvene osebnosti same po sebi in navdušen sem, da nam je uspelo prepričati štiri najbolj nadarjene ženske, ki danes delujejo v filmski industriji, da se nam pridružijo pri tej neverjetni pustolovščini,« je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina povedal režiser.

Saoirse Ronan bo Linda McCartney. FOTO: Reuters

Mia McKenna-Bruce bo Maureen Starkey. FOTO: LosCriticologos/Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Enaintridesetletna Aimee Lou Wood, znana iz serij Spolna vzgoja in Beli lotos, bo igrala manekenko Pattie Boyd, ki je leta 1964 na snemanju filma Beatlov A Hard Day's Night spoznala Georgea Harrisona. Prav tako 31-letna Saoirse Ronan, ki je igrala v filmih Lady Bird in Beg na konec sveta, bo odigrala fotografinjo Lindo Eastman, ki je leta 1967 spoznala Paula McCartneyja in se z njim kasneje tudi poročila. Zvezdnica serije Šogun Anna Sawai bo upodobila japonsko umetnico Yoko Ono, življenjsko in ustvarjalno partnerico Johna Lennona, 28-letna Mia McKenna-Bruce pa bo nastopila v vlogi prve žene Ringa Starra Maureen Starkey.

Štiri mlade zvezdnice so se pridružile že napovedani zasedbi igralcev, med katerimi so Paul Mescal kot McCartney, Barry Keoghan kot Starr, Harris Dickinson kot Lennon in Joseph Quinn kot Harrison. Ni pa še znano, kdo bo v filmih odigral Cynthio Lennon, Briana Epsteina, Georgea Martina, Ravija Shankarja in še nekatere pomembne vloge.

The Beatles so nastali leta 1960 in so se uveljavili kot ena najbolje prodajanih in najbolj vplivnih glasbenih skupin vseh časov. Podrli so številne prodajne rekorde, med drugim so dosegli več kot 50 uvrstitev na ameriški lestvici najbolj prodajanih singlov Billboard Hot 100, od tega so osvojili 20 prvih mest. Od njihovega nastanka 1962 do danes so prodali več kot pol milijarde plošč, po nekaterih ocenah pa celo več kot dve milijardi.