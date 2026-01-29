  • Delo d.o.o.
GLASBENI SVET

Znani glasbenik Grenlandce razveselil s to potezo

Rocker Neil Young pravi, da bo njegova glasba na Grenlandiji zastonj. Umika se z Amazona zaradi podpore Jeffa Bezosa Donaldu Trumpu.
Neil Young je lani nastopil na zborovanju senatorja Bernieja Sandersa, ki velja za antipod Donaldu Trumpu. FOTO: Carlin Stiehl/Reuters
Neil Young je lani nastopil na zborovanju senatorja Bernieja Sandersa, ki velja za antipod Donaldu Trumpu. FOTO: Carlin Stiehl/Reuters
Ju. P., STA
 29. 1. 2026 | 05:10
2:09
A+A-

Kanadsko-ameriški rock glasbenik Neil Young se je odločil, da svojo glasbo zastonj omogoči Grenlandcem, obenem pa se umika z Amazona v znak protesta proti politiki predsednika ZDA Donalda Trumpa. Državljanom ozemlja, katerih prihodnost je v središču spora z Belo hišo, je tako podelil brezplačen enoletni dostop do svoje glasbe. »Upam, da bodo moje pesmi in moji glasbeni filmi lahko ublažili nekaj stresa, ki ga čutite zaradi naše nepriljubljene vlade, za katero upamo, da je le začasna,« je dejal avtor skladbe Heart of Gold. »Vsa glasba, ki sem jo ustvaril v zadnjih 62 letih, vam je na voljo,« je dodal.

Ob tem je ponovil svoj umik z Amazona, ki ga je že oktobra lani napovedal v znak protesta proti lastniku tega spletnega nakupovalnega velikana Jeffu Bezosu, ki je leta 2024 v Trumpov inavguracijski sklad podaril milijon ameriških dolarjev. »Amazon pripada Bezosu, milijarderskemu podporniku predsednika,« je v tem tednu zapisal glasbenik in dodal, da ne more ignorirati mednarodne politike ameriškega predsednika in njegovih dejanj. »Če čutite enako kot jaz, vam svetujem, da ne uporabljate Amazona. Jaz sem to storil s svojo glasbo; tisti, ki jo iščejo, jo lahko najdejo drugje,« je še pristavil.

Tudi druge glasbenike poziva k bojkotu Amazona in Jeffa Bezosa. FOTO: Isaiah Downing Reuters
Tudi druge glasbenike poziva k bojkotu Amazona in Jeffa Bezosa. FOTO: Isaiah Downing Reuters

Zgodovina protestnih pesmi

Young, ki bo poleti s svojo skupino The Chrome Heart nastopal po Evropi, je avgusta lani po vojaški mobilizaciji v Washingtonu za vzdrževanje reda kritiziral Trumpa s protestno pesmijo Big Crime. Tudi sicer ima rocker, ki je nedavno dopolnil 80 let, za seboj zgodovino protestnih pesmi, kot so Ohio, ki je nastala po pokolu na državni univerzi Kent, v katerem je nacionalna garda ubila štiri študente, ki so demonstrirali proti vojni v Vietnamu, ter Southern Man in Alabama. Zadnji dve sta proti rasizmu in segregaciji na ameriškem jugu.

