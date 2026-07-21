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Znani igralec utišal govorice o smrti: ne boste verjeli, kaj bo počel zdaj

Igralec William Shatner bo z novo glasbeno zasedbo nastopil na festivalu Riot Fest. Zvezdnik je novico potrdil na družbenem omrežju.
Prizor iz serije Zvezdne steze FOTO: Profimedia
Prizor iz serije Zvezdne steze FOTO: Profimedia
G. S.
 21. 7. 2026 | 08:25
2:13
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«William Shatner, najbolj znan po vlogi v seriji Zvezdne steze, se je pri 95 letih odločil za spremembo kariere. Iz filmskih studiev se seli na glasbene odre, kjer bo nastopal s svojo novo zasedbo The *uckers, ki izvaja heavy metal glasbo. Bend bo septembra zaigral na festivalu Riot Fest, nato pa se odpravlja na turnejo. Novico so potrdili tako organizatorji kot igralec sam na družbenem omrežju, ki je tako tudi utišal govorice o svoji smrti, ki so se pojavile nedavno.

Pri 95 letih je ustanovil metal skupino The *uckers. FOTO: Facebook
Pri 95 letih je ustanovil metal skupino The *uckers. FOTO: Facebook

Punk rock festival

Riot Fest je večdnevni glasbeni festival s sedežem v Chicagu v ZDA. Ustanovljen je bil leta 2005 in je znan predvsem po tem, da gosti skupine punk rocka, alternativnega rocka in heavy metala. Festival velja za pomemben dogodek na neodvisni glasbeni sceni, saj združuje uveljavljene legendarne bende z novimi in nenavadnimi glasbenimi projekti.

The *uckers

»Ker ste tako veliki oboževalci, sem se odločil, da bom nastopil na Riot Festu. Upam, da boste prišli, in upam, da bom tudi jaz tam,« je zvezdnik dejal v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju. To bo prvi nastop v živo njegove zasedbe The *uckers.

95-letni Shatner je novico sporočil nekaj mesecev zatem, ko so se na družbenem omrežju pojavile govorice, da je zbolel za rakom, objavili pa so tudi lažne fotografije, na katerih igralec leži v bolnišnični postelji.

Na Facebooku se je pojavila stran, ki s pomočjo umetne inteligence objavlja grozljive lažne novice o meni.

»Na Facebooku se je pojavila stran, ki s pomočjo umetne inteligence objavlja grozljive lažne novice o meni. Pišejo, da imam možganskega raka v četrtem stadiju, da sem se sprl z Eriko Kirk in umiram,« je aprila govorice o bolezni zanikal zvezdnik in dodal, da družbeno omrežje strani noče umakniti, čeprav jo je prijavil zaradi širjenja lažnih novic.

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William ShatnerThe *uckersheavy metalZvezdne steze
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