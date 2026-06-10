Znani Slovenci nasmejali naše bralce: ujeli celo najbolj znanega podkasterja (VIDEO)

Sobotni večer v ljubljanskih Križankah je minil v sproščenem duhu, slavljenec večera je bil nihče drug kot Jan Plestenjak, ki je že devetič razprodal imenitno prizorišče. Tam je bila tudi naša ekipa, ki je poskrbela za ekskluzivne vsebine iz zaodrja in pripravila kopico vsebin z rdeče preproge. Kamere so ujele številne oboževalke in oboževalce pa tudi znane Slovence, ki so prišli uživat na koncert leta. Nekaterim smo pripravili izziv z Janovim reperouarjem in preverili smo poznavanje njegove glasbe. Do solz so nas nasmejali Miha Deželak, podkaster Klemen Selakovič, Iztok Gartner in Luka Jezeršek.

Pred sobotnim spektaklom v Križankah je Jan Plestenjak ekskluzivno za Slovenske novice spregovoril o spominih, ki ga vežejo na znamenito prizorišče, ter o prijateljstvu, ki ga šteje med največje življenjske vrednote. Na terenu smo posneli tudi nekatere njegove ožje prijatelje, ki so delili zanimive prigode iz zakulisja predvsem pa so osvetlili dolgo in garaško kariero našega glasbenika. O njem je spregovoril tudi Rok Lunaček, s katerim je posnel duet Prazna postelja. Tomaž Mihelič je obudil spomin na njune burne začetke in trenutek, ko sta pri Urošu Slaku zakopala bojno sekiro.