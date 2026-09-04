Znani slovenski igralci v novem filmu, Urban Zorko snema Jutro s hudičem (FOTO)

V filmskem studiu Viba film so začeli snemati celovečerni igrani film Jutro s hudičem v režiji Urbana Zorka. Tragikomična drama razkriva mehanizme družbe, ki se hrani s človeško tragedijo, ter odpira vprašanje, ali je sprememba sploh še mogoča, so o vsebini filma zapisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Glavni junak je karizmatični radijski zvezdnik v zatonu, ki skuša znova osvojiti občinstvo in se vrniti na vrh. Pri tem gre korak predaleč in ne traja dolgo, preden se medijski spektakel, ki ga je sam soustvarjal, obrne proti njemu.

Zorko, ki je s sodelavci tudi soscenarist filma, je o nastanku projekta povedal: »Začelo se je z mojim delom na nenavadni radijski postaji, kjer so liki in prizori ostajali z menoj. Nadaljevalo se je s škandali, ki jih je gledala, obsojala in se nad njimi naslajala vsa država. Nato se je razvilo v zgodbo o svetu visoko nad oblaki, kamor pa vseeno pridejo računi.«

Film nastaja s finančno podporo SFC in programa MEDIA Ustvarjalna Evropa.

»V kavarni gledam pernate živalce, ki tekajo med človeškimi nogami v iskanju hrane, spolnega stika in možnosti življenja. Morda so golobi, ta nežna, družabna bitja, ki smo jih nekoč naselili medse, da bi jih izkoristili, zdaj pa se pretvarjamo, da so tu proti naši volji, nekakšen odgovor na vprašanje, zakaj so me vedno privlačile zgodbe o antijunakih. Komični, strašni in človeški so obenem; v naših očeh so umazani z vsem gnojem, ki ga nočemo videti na sebi,« so njegove besede še navedli v sporočilu za javnost.

Snemanje filma se je že začelo

V filmu igrajo Primož Bezjak, Marko Mandić, Judita Franković Brdar, Klara Kuk, Jana Zupančič, Katarina Stegnar, Nika Rozman, Suzana Krevh, Mojca Funkl, Maks Drakšobler, Luka Bokšan, Irena Kovačevič in drugi.

Jutro s hudičem je igrani prvenec Urbana Zorka.

Približno polovica filma bo posneta v studiu, preostanek na različnih lokacijah po Sloveniji. Direktor fotografije je Mitja Ličen, scenograf Miha Knific, kostumografinja Tina Bonča, oblikovalka maske Lija Ivančič, montažerka Ivana Fumić, oblikovalec zvoka Julij Zornik. Film producirata Rok Sečen in Sonja Prosenc iz produkcijske hiše Monoo.

Film nastaja s finančno podporo SFC in programa MEDIA Ustvarjalna Evropa. Projekt je podporo pridobil tudi v okviru mednarodne pobude RE-ACT. Razvoj scenarija je potekal tudi v okviru scenaristične delavnice Scenarnica v organizaciji Društva slovenskih filmskih režiserjev in režiserk ter na scenaristični rezidenci K3 v Beljaku v Avstriji.

Padla je prva klapa celovečerca.

Zorko je doslej deloval predvsem na področju dokumentarnega filma, Jutro s hudičem je njegov igrani prvenec. Njegova filmografija med drugim obsega dela Zelena utopija, Betonske sanje, Zgodbe s prepiha. Za svoje delo je med drugim prejel nagrado butnskala za izvirnost in inovativnost v filmu, ki jo podeljuje Aipa, ter lani z ustvarjalno ekipo vesno za najboljši dokumentarni film za Moža s slamnikom.