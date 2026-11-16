Znano, kdo bo novi James Bond! Še posebej navdušena bodo dekleta (FOTO)

Hollywood je dobil novega agenta 007! Robert Pattinson, ki je zaslovel kot skrivnostni vampir Edward Cullen v filmski sagi Somrak, bo postal novi James Bond. Po letih ugibanj je odločitev končno padla, 40-letni britanski zvezdnik pa bo prevzel eno najbolj zaželenih vlog v filmski zgodovini.

Novico so po letih ugibanj danes potrdili pri Filmskem studiu Amazon MGM Studios. Pattinson bo tako v eni najuspešnejših franšiz nasledil Daniela Craiga, ki se je od legendarnega tajnega agenta poslovil leta 2021. Pattinson bo tako postal sedmi igralec, ki bo upodobil slavnega britanskega vohuna, novico so potrdili tudi ameriški filmski mediji, med njimi Variety, TheWrap in Associated Press.

Od vampirja in Batmana do agenta 007

Pattinsonova igralska pot je vse prej kot običajna. Svetovno slavo mu je prinesla vloga Edwarda Cullena v priljubljeni vampirski sagi Somrak, nato pa je dokazal, da se odlično znajde tudi v povsem drugačnih vlogah. Leta 2022 je nase opozoril kot temačni Batman, zdaj pa ga čaka nov velik izziv. Tokrat bo namesto Batmanovega kostuma oblekel elegantno obleko britanskega tajnega agenta.

A do vloge ni prišel zlahka. Za novega Bonda so se potegovali tudi Callum Turner, Josh O'Connor in Jack Lowden. Pattinson se je izboru pridružil pozneje, a je nazadnje prav on dobil prestižno vlogo.

Robert Pattinson bo novi James Bond. FOTO: Benjamin Cremel Afp

Prvi uradni filmski Bond, ki je postavil temelje legendarnega lika, je bil šarmantni Škotki je Bonda upodobil v kar šestih filmih. Nasledil ga je. Avstralec je Bonda upodobil samo enkrat, v filmu z naslovom V službi njenega veličanstva. Za njim je prišel na vrsto, ki je agentu podaril značilen humor in šarm. V kar sedmih filmih je igral agenta 007, kar je več kot kateri koli drugi igralec.je nato v dveh filmih predstavil resnejšega in ostrejšega Bonda, nasledil pa ga je. V štirih filmih je združil eleganco, akcijo in prepoznavni Bondov šarm, nato pa jev petih filmih ustvaril bolj surovega in ranljivega Bonda. Kakšen bo Pattinsonov, bo znano že kmalu. Pattinsonov prvi film o agentu 007 bo režiral priznani kanadski režiser, ki je navdušil s filmoma Dune in Blade Runner 2049. Scenarij pripravlja, ustvarjalec priljubljene serije Peaky Blinders. Film bo obenem prvi Bondov celovečerec, odkar je Amazon MGM Studios prevzel ustvarjalni nadzor nad franšizo. Za produkcijo bosta skrbelain