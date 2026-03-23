Znano, kje bodo prihodnje leto podelili evropske oskarje

Grčija bo gostiteljica 39. podelitve evropskih filmskih nagrad, kar je mejnik za filmsko dediščino te države. Podelitev nagrad bo prvič potekala v jugovzhodni Evropi. Slovesnost bo 16. januarja 2027 v atenskem Kulturnem centru fundacije Stavros Niarhos, kjer imata svoje prostore grška narodna opera in knjižnica.

Po vsej Grčiji in na večjih mednarodnih festivalih v tujini se bo že letos in prihodnje leto odvijal obsežen in skrbno pripravljen program filmskih dogodkov, pobud, delavnic, projekcij in ustvarjalnih dialogov, ki bo nekakšen zagon za slovesnost 39. podelitve evropskih filmskih nagrad, so sporočili iz Berlina, kjer je sedež Evropske filmske akademije (EFA). Direktor Matthijs Wouter Kno je ob tem povedal, da Atene in Grčija že dolgo predstavljata vir navdiha za evropsko kulturo in pripovedovanje zgodb.

»Prva slovesnost podelitve Evropskih filmskih nagrad v jugovzhodni Evropi se zdi pomembna in že dolgo pričakovana. Letni program, ki ga pripravljamo skupaj z grškimi partnerji, ni le odštevanje do slovesnosti – je povabilo filmskim ustvarjalcem, občinstvu in kulturnim skupnostim po vsej Evropi, da se povežejo, izmenjajo izkušnje in proslavijo tisto, kar evropski film dela vitalnega in živo umetniško obliko,« je povedal.

EFA so leta 1989 kot Evropsko filmsko združenje ustanovili njen prvi predsednik Ingmar Bergman (1918–2007) in 40 drugih filmskih ustvarjalcev, katerih cilj je bil spodbuditi interese evropske filmske industrije. Namen akademije je tudi izmenjava znanja in izobraževanje družbe vseh starosti o evropski kinematografiji.

Nagrade EFA običajno podeljujejo izmenično v Berlinu in drugem evropskem mestu. Medtem ko je bila podelitev letos znova v nemškem glavnem mestu, so za lokacijo 39. Evropskih filmskih nagrad leta 2027 izbrali Atene.

Evropske filmske nagrade sicer sodijo med najprestižnejša priznanja v filmski industriji. Dobitnike izbere 5000 članov EFA. Letos so za najboljši evropski film razglasili Sentimentalno vrednost režiserja Joachima Trierja, ki je prejel skupno šest nagrad. Fiume o Morte!, slovenska manjšinska koprodukcija hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića, je postal evropski dokumentarec leta.

Grčija med drugim gosti vrsto pomembnih mednarodnih filmskih festivalov, kot so Mednarodni filmski festival v Solunu, ki bo letos novembra, Mednarodni festival kratkih filmov v Drami, ki bo potekal aprila in september letos, Mednarodni festival animiranega filma Animasiros, ki bo septembra na otoku Siros in v prestolnici Atene, ter Mednarodni filmski festival za otroke in mladino Olimpija, ki bo decembra v Pirgosu in Amalijadi.