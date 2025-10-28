  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZSTOPALI SO

Zreški kovači so se zbrali za praznik

V posebno obsežni zasedbi so se krajevni skupnosti in mestu Zreče poklonili Zreški kovači.
Več generacij (novih) Zreških kovačev Foto: Aleš Mrzdovnik

Več generacij (novih) Zreških kovačev Foto: Aleš Mrzdovnik

Pri pesmi Noč ob Dravinji so se jim pridružili pevci zbora Iskrice iz Vrtca Zreče. Foto: Aleš Mrzdovnik

Pri pesmi Noč ob Dravinji so se jim pridružili pevci zbora Iskrice iz Vrtca Zreče. Foto: Aleš Mrzdovnik

Vodja Zreških kovačev Petra Mrzdovnik s hčerko Sofijo in očetom Mirkom Polutnikom Foto: Aleš Mrzdovnik

Vodja Zreških kovačev Petra Mrzdovnik s hčerko Sofijo in očetom Mirkom Polutnikom Foto: Aleš Mrzdovnik

Več generacij (novih) Zreških kovačev Foto: Aleš Mrzdovnik
Pri pesmi Noč ob Dravinji so se jim pridružili pevci zbora Iskrice iz Vrtca Zreče. Foto: Aleš Mrzdovnik
Vodja Zreških kovačev Petra Mrzdovnik s hčerko Sofijo in očetom Mirkom Polutnikom Foto: Aleš Mrzdovnik
Mojca Marot
 28. 10. 2025 | 10:20
4:08
A+A-

Ansambel Zreški kovači ni izstopal le z glasbo, temveč so imeli celo svojo napovedovalko Berto Kodrič (poročeno Padežnik). Na nedavnem prazniku mesta in krajevne skupnosti Zreče pa so to nalogo zaupali Andreji Blimen Majcen.

Posebnost Zreških kovačev je bila violina, ki je v narodnozabavni glasbi ni slišati pogosto.

Za to priložnost so se na odru v Zrečah zbrali vsi člani ansambla, ki so od leta 2006 do danes sodelovali pri obujanju dediščine originalnih Zreških kovačev, ki so delovali med letoma 1958 in 1963. Spomine so obudili pod okriljem Kulturno umetniškega društva Vladko Mohorič Zreče, skupaj pa so nastopili pevci in glasbeniki, ki jih doslej skupaj na odru še nismo videli. Nekateri so, v različnih sestavih, z Zreškimi kovači med letoma 2006 in 2021 posneli 29 skladb z raznoliko tematiko, ki so obogatile glasbeno zakladnico.

Tokrat so prišli tonski mojster in kitarist Gusti Gorjup, harmonikarja Miro Korošec in Mirko Polutnik, kitarist Duško Videčnik, bas kitarist Jože Sadek, violinist Gvido Hauptman, peli so Andreja Črešnar Pungaršek, Marjan Hren, Petra Mrzdovnik in Miha Lesjak. Prav tako so se jim občasno na nastopih in tudi tokrat pridružili Kaja Humski, Jan Ravničan in Sofija Mrzdovnik, ki je od leta 2021 prav tako članica Zreških kovačev. Še kar precej pa jih je sodelovalo pri snemanju zgoščenk.

Vodja Zreških kovačev Petra Mrzdovnik s hčerko Sofijo in očetom Mirkom Polutnikom Foto: Aleš Mrzdovnik
Vodja Zreških kovačev Petra Mrzdovnik s hčerko Sofijo in očetom Mirkom Polutnikom Foto: Aleš Mrzdovnik
Zreški kovači so leta 1958 prvič javno nastopili na eni od zreških prireditev. Dve violini, klavirska harmonika, akustična kitara in kontrabas pa so netipični inštrumenti za njihovo zvrst glasbe, zaradi katerih so se razlikovali od drugih sestavov. Veliko so nastopali doma, po okoliških krajih in širši okolici. Na repertoarju so imeli avtorske skladbe, popularno glasbo in Straussove valčke. Leta 1963, ko je Zreče zapustil takratni vodja ansambla Franjo Kozel, so razpadli. Da njihove skladbe ne bi šle v pozabo, je 2006. nastal nov studijski ansambel Zreški kovači. Ko so Zrečani praznovali 800-letnico prve pisne omembe kraja, so se na prizorišče pripeljali z zreškim vlakom in igrali melodije vzornikov in s tem Zrečane spomnili na stare čase. Med 2006. in 2021. so v studiu Multimedia posneli 29 skladb, pri snemanju je sodelovalo 15 glasbenikov. S tem so izčrpali opus ansambla Zreški kovači, njihove pesmi pa so postale del glasbenega bogastva Zreč. Pobudnik ohranjanja dediščine Zreških kovačev je Martin Mrzdovnik.

Na nedavnem praznovanju praznika Zreč smo lahko slišali skladbe Noč ob Dravinji, Ansambel Zreški kovači, Trgatev, Kovaška polka, V krošnjah naših gozdov, Jutro na Rogli, Kožuhanje in Pohorska Micka. Pri pesmi Noč ob Dravinji, ki sta jo zapela Andreja Črešnar Pungaršek in Marjan Hren, so se jim pridružili pevci zbora Iskrice iz Vrtca Zreče, skladbo Ansambel Zreški kovači pa je zapela sedanja vodja Zreških kovačev Petra Mrzdovnik, ki ohranja vez tudi z nekdanjimi člani. Na odru sta se Petri pridružila Marjan Hren in njena hči Sofija Mrzdovnik, ki nadaljuje družinsko glasbeno tradicijo. Pravzaprav so bile na odru kar tri generacije, saj je na harmoniki nastop spremljal Mirko Polutnik, oče Petre Mrzdovnik.

1958.

SO PRVIČ nastopali v javnosti.

Posebno mesto v zgodbi Zreških kovačev pa ima tudi harmonikar Miro Korošec, ki je sodeloval že pri prvem sestavu ansambla in je tako zaznamoval začetek kovaške glasbene poti, še prej pa je bil član skupine 7. raj. Prav tako je bila posebnost Zreških kovačev violina, ki je v narodnozabavni glasbi ni slišati pogosto, prvi pa je v ansamblu nanjo igral Gvido Hauptman, ki se je Zreškim kovačem pridružil tudi tokrat. 

Pri pesmi Noč ob Dravinji so se jim pridružili pevci zbora Iskrice iz Vrtca Zreče. Foto: Aleš Mrzdovnik
Pri pesmi Noč ob Dravinji so se jim pridružili pevci zbora Iskrice iz Vrtca Zreče. Foto: Aleš Mrzdovnik

Več iz teme

glasbanarodnozabavna glasbaZreški kovačiansambel
ZADNJE NOVICE
23:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO PROTESTNEM SHODU

Iz romskih naselij je slišati streljanje, na terenu policija (FOTO)

Slišati je bilo več posameznih in rafalnih strelov, so sporočili s PU Novo mesto.
28. 10. 2025 | 23:26
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zelo redke bolezni

O njihovem poimenovanju ...
Marko Kočevar28. 10. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Naj Acova smrt ne bo zaman

V teh dneh me, tako kot večino Dolenjcev, preveva globoka žalost, pa tudi jeza.
Tanja Jakše Gazvoda28. 10. 2025 | 22:25
21:53
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ti astrološki znaki najpogosteje podcenjujejo druge! Ste med njimi?

Ko se naučijo delu odgovornosti tudi prepustiti, postanejo veliko boljši sodelavci in vodje ...
28. 10. 2025 | 21:53
21:52
Novice  |  Slovenija
SHOD, KI JE PRETRESEL DRŽAVO

Novo mesto vstalo po smrti Aleša Šutarja, zaradi incidenta posredovala policija (FOTO, VIDEO)

Na Glavnem trgu je množica, ki želi mir, varnost in predvsem odgovornost.
28. 10. 2025 | 21:52
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDNIK FILMA ELVIS ŠKORC

Mladi zvezdnik Maks: Morda sem veliko večji piflar, kot sem mislil (Suzy)

Slovenski filmski ustvarjalci zadnja leta delajo odlične mladinske filme, ki v dvorane privabijo množice gledalcev. Najnovejši je Elvis Škorc, ki na duhovit način predstavlja zamotan svet štirinajstletnika, ki že od mladih nog ve, da bo izumitelj.
28. 10. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Zakaj strokovnjaki priporočajo to napravo za vaš dom

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
27. 10. 2025 | 08:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Zakaj strokovnjaki priporočajo to napravo za vaš dom

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
27. 10. 2025 | 08:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

V zadnjih 20 letih so delnice poskočile od 7 do 8 % na leto. Kako kaže zdaj?

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Kako do gladke in negovane kože za vedno?

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Slovenija med varnejšimi državami EU

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Za koga je primeren investicijski kredit?

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Težave, ki vsaj enkrat v življenju doletijo 90% ljudi

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki