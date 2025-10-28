Zreški kovači so se zbrali za praznik

Ansambel Zreški kovači ni izstopal le z glasbo, temveč so imeli celo svojo napovedovalko Berto Kodrič (poročeno Padežnik). Na nedavnem prazniku mesta in krajevne skupnosti Zreče pa so to nalogo zaupali Andreji Blimen Majcen.

Posebnost Zreških kovačev je bila violina, ki je v narodnozabavni glasbi ni slišati pogosto.

Za to priložnost so se na odru v Zrečah zbrali vsi člani ansambla, ki so od leta 2006 do danes sodelovali pri obujanju dediščine originalnih Zreških kovačev, ki so delovali med letoma 1958 in 1963. Spomine so obudili pod okriljem Kulturno umetniškega društva Vladko Mohorič Zreče, skupaj pa so nastopili pevci in glasbeniki, ki jih doslej skupaj na odru še nismo videli. Nekateri so, v različnih sestavih, z Zreškimi kovači med letoma 2006 in 2021 posneli 29 skladb z raznoliko tematiko, ki so obogatile glasbeno zakladnico.

Tokrat so prišli tonski mojster in kitarist Gusti Gorjup, harmonikarja Miro Korošec in Mirko Polutnik, kitarist Duško Videčnik, bas kitarist Jože Sadek, violinist Gvido Hauptman, peli so Andreja Črešnar Pungaršek, Marjan Hren, Petra Mrzdovnik in Miha Lesjak. Prav tako so se jim občasno na nastopih in tudi tokrat pridružili Kaja Humski, Jan Ravničan in Sofija Mrzdovnik, ki je od leta 2021 prav tako članica Zreških kovačev. Še kar precej pa jih je sodelovalo pri snemanju zgoščenk.

Vodja Zreških kovačev Petra Mrzdovnik s hčerko Sofijo in očetom Mirkom Polutnikom Foto: Aleš Mrzdovnik

Zreški kovači so leta 1958 prvič javno nastopili na eni od zreških prireditev. Dve violini, klavirska harmonika, akustična kitara in kontrabas pa so netipični inštrumenti za njihovo zvrst glasbe, zaradi katerih so se razlikovali od drugih sestavov. Veliko so nastopali doma, po okoliških krajih in širši okolici. Na repertoarju so imeli avtorske skladbe, popularno glasbo in Straussove valčke. Leta 1963, ko je Zreče zapustil takratni vodja ansambla, so razpadli. Da njihove skladbe ne bi šle v pozabo, je 2006. nastal nov studijski ansambel Zreški kovači. Ko so Zrečani praznovali 800-letnico prve pisne omembe kraja, so se na prizorišče pripeljali z zreškim vlakom in igrali melodije vzornikov in s tem Zrečane spomnili na stare čase. Med 2006. in 2021. so v studiu Multimedia posneli 29 skladb, pri snemanju je sodelovalo 15 glasbenikov. S tem so izčrpali opus ansambla Zreški kovači, njihove pesmi pa so postale del glasbenega bogastva Zreč. Pobudnik ohranjanja dediščine Zreških kovačev je

Na nedavnem praznovanju praznika Zreč smo lahko slišali skladbe Noč ob Dravinji, Ansambel Zreški kovači, Trgatev, Kovaška polka, V krošnjah naših gozdov, Jutro na Rogli, Kožuhanje in Pohorska Micka. Pri pesmi Noč ob Dravinji, ki sta jo zapela Andreja Črešnar Pungaršek in Marjan Hren, so se jim pridružili pevci zbora Iskrice iz Vrtca Zreče, skladbo Ansambel Zreški kovači pa je zapela sedanja vodja Zreških kovačev Petra Mrzdovnik, ki ohranja vez tudi z nekdanjimi člani. Na odru sta se Petri pridružila Marjan Hren in njena hči Sofija Mrzdovnik, ki nadaljuje družinsko glasbeno tradicijo. Pravzaprav so bile na odru kar tri generacije, saj je na harmoniki nastop spremljal Mirko Polutnik, oče Petre Mrzdovnik.

Posebno mesto v zgodbi Zreških kovačev pa ima tudi harmonikar Miro Korošec, ki je sodeloval že pri prvem sestavu ansambla in je tako zaznamoval začetek kovaške glasbene poti, še prej pa je bil član skupine 7. raj. Prav tako je bila posebnost Zreških kovačev violina, ki je v narodnozabavni glasbi ni slišati pogosto, prvi pa je v ansamblu nanjo igral Gvido Hauptman, ki se je Zreškim kovačem pridružil tudi tokrat.