Zvabili so Jasno Kuljaj (VIDEO)

Če bi morali poimenovati dekle, ki v svetu blišča, hitrega tempa in statusnih simbolov še vedno verjame v majhne stvari, bi ji rekli Metka. Tako se imenuje nova pesem in videospot Tila Čeha in Polkaholikov, ki je za Vesoljcem in Mojo že njihov tretji skupen projekt. »Metka predstavlja dekle, ki ga najbolj razveselijo drobne pozornosti. Ne potrebuje luksuza, dovolj so rože, a za njimi se skriva veliko več kot le darilo. Gre za simbol iskrenega srca in preprostih stvari, ki v odnosih štejejo največ,« pravijo fantje. Snemanje videospota je bil velik zalogaj, saj je potekalo pet dni na več lokacijah, kar je za glasbenike rekord.

»Pri ustvarjanju pesmi in videospota je bilo zabavno. Že v studiu smo se veliko smejali, enako na snemanju,« povedo glasbeniki. Videospot temelji na likih, ki jih člani zasedbe odigrajo sami. »Kevin je superjunak, Gašper mišičnjak in prvak, Žiga kapitan, Luka varnostnik, jaz pa sem imel prvič v življenju povsem 'polizano' pričesko,« se namuzne Til. Posebnost videospota so tudi znani obrazi. V krajših, hudomušnih prizorih se med drugim pojavijo Jasna Kuljaj, Luka Basi in Iztok Gartner.