Zven ljubezni, ki ogreje zimo

Od 10. februarja do 2. marca 2026 bo Ljubljana znova utripala v znamenju vrhunske glasbene umetnosti. Zimski festival bo slavnostno odprt v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma z enim najdrznejših simfoničnih del 19. stoletja – Berliozovo dramatično simfonijo Romeo in Julija. Monumentalna partitura, navdihnjena z večnim Shakespearovim mitom o ljubezni in usodi, bo zazvenela v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije, zborov in treh vrhunskih mednarodnih solistov pod vodstvom legendarnega maestra Charlesa Dutoita. Berlioz je v Romeu in Juliji združil vse, kar je zaznamovalo njegovo umetnost: očaranost nad Shakespearom, občudovanje Beethovnove simfonične širine in globoko osebno strast do igralke Harriet Smithson. Delo, nastalo leta 1839, ni opera ali čista simfonija, temveč izjemno zvočno gledališče, v katerem se orkester in človeški glas prepletata v siloviti pripovedi. Glasbeno pripoved bodo soustvarili mezzosopranistka Julie Boulianne, tenorist Cyrille Dubois in basist Edwin Crossley-Mercer, ob podpori Državnega zbora iz Kaunasa in Festivalskega zbora Virtuozi. Pod Dutoitovo taktirko bo izvedba zadihala s prefinjeno dinamiko, jasnimi linijami in bogatimi barvami, ki to delo postavljajo med vrhove simfonične literature.