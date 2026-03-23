Zvezdnica Meryem Uzerli zapustila serijo ter zbolela in izgorela

Ena najpomembnejših svežih novic prihaja iz sveta telenovel. Eden najbolj prepoznavnih televizijskih parov, turška igralca Halit Ergenç in Meryem Uzerli, ki sta blestela v turški seriji Sulejman Veličastni, bosta po dolgih petnajstih letih ponovno združila moči pred kamero. Zaigrala bosta v novem filmu z naslovom Pomlad v Imrozu.

To je prvo sodelovanje tega para po enem najuspešnejših projektov v celotni zgodovini turške televizijske industrije, seriji Sulejman Veličastni, ki je pritegnila več kot 200 milijonov gledalcev v 50 državah, ki so spremljali štiri sezone s 139 epizodami – polne intrig, prevratov, politike, osvajanj in strasti v življenju in vladavini vladarja Otomanskega cesarstva, ki je dejansko vladal od 1520. do smrti leta 1566.

Sulejman Veličastni je ena najuspešnejših turških serij. FOTO: Muhsin Akgun/Press Release

Serija je ustoličila številne zvezde, med njimi Halita Ergença, šarmantnega plavookega Turka z globokim glasom. Igral je Sulejmana Veličastnega. Druga zvezda je postala Meryem Uzerli, rojena 1982., ki je dve leti in pol igrala sultanko Hurem, najmočnejšo žensko v zgodovini Otomanskega cesarstva. Igralka se je rodila v Nemčiji v družini Nemke in Turka. Kariero je začela v rojstni državi in pritegnila pozornost turških producentov, da so ji poslali vabilo na avdicijo, potem pa so ji podelili tudi vlogo. Takrat je komajda govorila turško, a se je jezika naučila med delom. In svet je ponorel za Hurem.

Meryem Uzerli je serijo zaradi izgorelosti predčasno zapustila. FOTO: Press Release

Nekateri so serijo tudi kritizirali, predvsem zaradi preveč svobodnih scen. Za kulisami pa so se začele govorice o težavah v zakonu Halita Ergença in njegove druge žene, s katero sta se spoznala na snemanju serije 1001 noč. Glavni razlog za nesoglasje naj bi bila Meryem Uzerli, ki je zaradi različnih pritiskov – celo ljudje na ulici so ji govorili, da je zlobna – zapustila serijo. Razšla se je z brokerjem Canom Atesom, zbolela in izgorela. Vrnila se je v Nemčijo. Zdaj, po 15 letih, ko ima dve hčerki, je pripravljena na nov izziv z znanim soigralcem, s katerim sta pred desetletjem in več rušila rekorde.