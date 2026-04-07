Zvezdniška zasedba: Prihaja serija o finančnih spletkah

Švedski igralec Stellan Skarsgård, ki je znan tudi po vlogi v večkrat nagrajeni drami Sentimentalna vrednost z igralko Elle Fanning, bo v novi televizijski seriji, ki za zdaj še nima naslova, igral z njeno sestro Dakoto Fanning. Ta bo imela vlogo tajne agentke finančnega ministrstva, Skarsgård pa vlogo vodje velike mednarodne korporacije.

V seriji, ki jo bo režirala kanadska filmska ustvarjalka Kari Skogland za pretočni kanal Apple TV, bo Fanningova zaigrala kot tajna agentka v večmilijardnem mednarodnem konglomeratu s svetovno spreminjajočimi se političnimi in kriminalnimi lovkami. Znašla se bo v konfliktu med svojim poslanstvom in prepričanjem, da je njena glavna tarča, očitni dedič vse te koruptivne moči, v svojem bistvu dober človek in vreden njene ljubezni, poroča ameriški Deadline.

Glavna igralca doslej skupaj še nista zaigrala. Dvaintridesetletna Fanningova je začela igrati že kot otrok, preboj v svetu filma pa je dosegla leta 2001, ko je zaigrala v filmu Moje ime je Sam režiserke Jessie Nelson. V njem igrajo tudi Sean Penn, Michelle Pfeiffer in Dianne Wiest. Z igralcem Tomom Cruisom je sodelovala še v filmu Vojna svetov iz leta 2005, v zadnjem času pa je zaigrala v seriji All Her Fault ter filmu Opazovalci.

Stellan Skarsgård ima za seboj vrsto nepozabnih vlog in nagrad. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Štiriinsedemdesetletni švedski igralec Skarsgård je v filmski industriji dejaven že od hipijevskih časov, ko je leta 1968 prvič nastopil v švedski televizijski nadaljevanki Bombi Bitt och jag. Dobil je veliko nagrad, letos se je potegoval tudi za najbolj bleščečo, za zlati hollywoodski kipec za stransko moško vlogo v norveški drami Sentimentalna vrednost dansko-norveškega režiserja Joachima Trierja, ki je zadnji film, v katerem je nastopil. Evropska filmska akademija ga je v začetku leta razglasila za najboljši evropski film. Skupno je Sentimentalna vrednost prejela šest evropskih filmskih nagrad, Skarsgård je za vlogo v filmu prejel nagrado za najboljšega evropskega igralca, kasneje tudi zlati globus. Že drugega, prvega je dobil leta 2020 za najboljšo stransko vlogo v seriji Černobil o katastrofi v tedaj sovjetski in danes ukrajinski jedrski elektrarni spomladi 1986.

Dakota Fanning je v igralskem poklicu že od otroštva (iz filma Skrivno življenje čebel iz 2008.). FOTO: Press Release

Do zdaj je nanizal vrsto vlog, tudi v blockbusterjih, kot so Pirati s Karibov (2006, 2007), muzikal Mamma Mia (2008), triler Angeli in demoni (2009) ter mračni neonoir Dekle z zmajskim tatujem (2011), ameriška priredba švedskega izvirnika po romanu Stiega Larssona. V zadnjih letih je nastopil tudi v obeh delih uspešnega ekstravagantnega znanstvenofantastičnega epa Dune (2021 in 2024). Zasebno je Skarsgård oče osmih otrok, od katerih jih je cela vrsta v igralskem poklicu; na račun tega se včasih pošali o nepotizmu. Sin Bill je recimo igral grozljivega ubijalskega klovna Pennywisa v dveh delih izjemno uspešne grozljivke Tisto (2017 in 2019).