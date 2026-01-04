Zvezdniški večer: Jara Sofija Ostan v posebni vlogi v spotu Berlin

Ob koncu leta 2025 so se sodelujoči in povabljenci zbrali v Tozdu na Cankarjevi ulici v Ljubljani, in sicer na dogodku ob izidu videospota za skladbo Berlin, v katerem v glavnih vlogah nastopata igralka Katarina Čas in glasbenik Izak Košir. Slednji je tudi avtor glasbe in besedila. Tozd je bil prav tako prizorišče odprtja razstave fotografij Tadeja Hrastovca, ki bodo na ogled vsaj do konca januarja 2026. Prednovoletnega druženja so se udeležili povabljenci in sodelujoči, med katerimi je bila tudi večkrat nagrajena mlada igralka Jara Sofija Ostan (film Kaj ti je deklica), ki ji je v spotu Berlin namenjena posebna vloga. Poleg ožje ekipe so se dogodka v Tozdu, kjer je bil videospot za pesem Berlin tudi prvič javno predvajan, udeležili še legendarna televizijska voditeljica Miša Molk, glasbenici Astrid Ana Kljun in Anabel, kitarist zasedbe Mrfy Tomi Zupančič, radijski voditelj Jure Longyka, priznani fotograf Matjaž Tančič, igralec Gašper Jarni in multidisciplinarni umetnik Miha Godec.