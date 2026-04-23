OKROGLI JUBILEJ

Zvita feltna: od pivskega ansambla do velikih odrov

Skupina zaznamuje 20 let delovanja, jubilej bodo praznovali na Krasu.
Zvita feltna danes polni odre po vsej Sloveniji. FOTO: OSEBNI ARHIV
Zvita feltna danes polni odre po vsej Sloveniji. FOTO: OSEBNI ARHIV
Mojca Marot
 23. 4. 2026 | 13:40
2:49
A+A-

Skupina Zvita feltna letos zaznamuje 20 let delovanja, jubilej pa bodo proslavili z velikim koncertom na Krasu. Zasedbo, ki jo sestavljajo Blaž Gec, Theo Čebron, Žan Janežič in Matic Leban, poznamo kot eno najbolj energičnih skupin na domači zabavni sceni, njihova pot pa se je začela precej bolj skromno. Nastali so kot »pivski ansambel«, v prvih letih pa se je zamenjalo več kot dvajset članov. Sprva so nastopali predvsem na rojstnodnevnih zabavah in v osmicah, pred približno 16 leti pa se je oblikovala zasedba, ki danes redno polni odre po vsej Sloveniji in velja za sinonim dobre zabave.

V prvih letih se je v skupini zamenjalo več kot dvajset članov.

Preboj med širše občinstvo jim je prinesla pesem Edina, ki je na YouTubu zbrala skoraj šest milijonov ogledov in jih postavila med najbolj prepoznavne izvajalce tega žanra. Kljub uspehu poudarjajo, da ostajajo predvsem povezani kot ekipa. »Mi štirje smo v prvi vrsti prijatelji, trudimo se, da konflikte razrešujemo sproti, in to je ključnega pomena za dobre odnose,« pravijo. V dveh desetletjih so nanizali več kot tisoč nastopov in si ustvarili sloves skupine, ki na vsakem odru ustvari močno energijo in stik z občinstvom. Ob jubileju predstavljajo tudi svojo trideseto avtorsko skladbo Bivša od frenda, v kateri ohranjajo prepoznaven žurerski slog. Glasbo in besedilo je v celoti ustvaril njihov kitarist Theo Čebron, videospot pa so posneli na Primorskem. Pri snemanju so sodelovale plesalke Plesnega mesta, za produkcijo pa je poskrbela ekipa Neo Visuals, s katero skupina sodeluje tudi sicer.

Za njimi je več kot tisoč nastopov po vsej Sloveniji. FOTO: NEO VISUALS
Za njimi je več kot tisoč nastopov po vsej Sloveniji. FOTO: NEO VISUALS
Vrhunec praznovanja bo 22. maja, ko pripravljajo velik open air koncert v Dutovljah, od koder skupina tudi prihaja. Dogodek bo obenem poklon njihovi glasbeni poti in domačemu okolju, ki jih je oblikovalo. Na odru se jim bodo pridružili številni glasbeni gostje, med drugim ansambel Stil, Vzrock in Fredi Miler, nekaj imen pa za zdaj ostaja presenečenje. Kot pravijo, želijo ustvariti večer, ki bo združil različne generacije poslušalcev in povzel energijo njihovega ustvarjanja. »To ne bo le še en koncert, ampak največji kraški glasbeni spektakel leta,« napovedujejo. Obiskovalci bodo lahko slišali njihove največje uspešnice, kot so Gin in tonic, Edina in Clio piči 200, pa tudi druge pesmi, ki so zaznamovale njihovo dvajsetletno pot. Dodajajo, da se želijo z dogodkom predvsem zahvaliti občinstvu, ki jih spremlja že vrsto let in jim omogoča, da ostajajo prisotni na slovenski glasbeni sceni. 

