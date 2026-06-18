Aleksandra, zmagovalka Kmetije: »Prejela bom samo 37 000 evrov!« (VIDEO)

Aleksandra April je bila prve tri četrtine letošnjega resničnega šova Kmetija kvečjemu opazovalka. V družbi nekaterih veliko mlajših, fizično močnejših in premišljenih taktizerjev s celimi klani podpore se je popolnoma skrila. Kdor je zadnja leta šov zvesto spremljal, ve, da so bile njene statistične napovedi za zmago nične. A ravno to je tisto, kar je naredilo dvanajsto sezono ogromno pozitivno popotnico za prihodnje gledalce ter tudi tekmovalce - upanje. Kmetijo je očitno res mogoče zmagati. Četudi nisi več najstnik, nisi v fizični in manipulatorni premoči, in predvsem, četudi nisi moški. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

»Že prvi teden sem bila prepričana, da bom letela. Še ko sem bila že na koncu, nisem verjela, da sem na koncu,« pove realistično skromno. Je ena izmed tistih udeleženk, ki ji z lahkoto verjamemo, da se ni prijavila iz nobenega drugega razloga, kot da se preizkusi, ali bi bila spodobna voditi svoje lastno kmečko posestvo. Aleksandra namreč prihaja iz Kopra in z življenjem na podeželju nima nobenih izkušenj, kaj šele z vodenjem kmetije. Vemo pa, da je to njena srčna želja. »Če bi me lani januarja vprašali, ali bom šla v resničnosti šov, bi koga vprašala po zdravju«. Ampak življenje se hitro obrne, in kot nam je za drobec razkrila že v oddaji, njena osebna zgodba ni najlažja.

»Če imaš svojo zemljo, boš imel vedno kaj jesti«

»Stanovanja svojega nimam, najemnine so pa tako visoke, da na stara leta ne bom mogla računati na to možnost. Moje vodilo je danes poskrbeti, da bom jutri in do konca življenja lahko poskrbela zase«. Pod željo o samooskrbnosti se pri Aleksandri čuti želja po neodvisnosti. Ter spoznanje, da se lahko človek v prvi vrsti zanese le nase, ter da se tudi mora, če hoče živeti mirno življenje. Čeprav je samooskrbnost danes modna muha, ki gre z roko v roki z zelenimi trendi, ima to z Aleksandro bore malo. »Stabilnost, trdnost in neodvisnost ter sposobnost poskrbeti zase ... imeti svoj prostor za življenje, ki mi ga nihče nikdar ne bo vzel. Do sedaj so mi vse, kar sem si ustvarila, vzeli drugi. To je to, kar si še želim od življenja. Več ne bi povedala, že tako sem povedala preveč ...«. je vse, kar s težkim srcem oriše o svoji preteklosti. Od tu naprej besede niso več potrebne. Kdor je kaj takega doživel, razume.

Poškodovan prst je ni oviral, ne bi videla smisla v diskvalifikaciji nasprotnika Jana Zoreta. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Njena taktika? Blažena nevednost in globoko osebno spoznanje, da v življenju obstajajo mnogo hujši problemi od sporčkov na televiziji

»Če ne veš, v kaj se spuščaš, potem ti mogoče še lahko uspe ... če bi vse vedela, ne bi prišla nikamor, sploh ne bi šla,« se smeje. Življenjske preizkušnje so jo naredile tako močno, da ničesar ne dojema katastrofično. Najhujši spori? »Ah, to je zato, ker smo bili utrujeni in pod stresom«. Tečnoba, žalitve? »Vroče je bilo in lačni smo bili, jaz to vse razumem«. Redko kaj jo zares vrže iz tira, in ko jo, se je sposobna pomiriti in motivirati sama, brez podpore okolice. Te sposobnosti lahko prinesejo le življenjske preizkušnje, ki jih mlajši sotekmovalci še nimajo v takem izobilju. Ne šteje namreč le fizična moč. Na Kmetiji veliko več šteje psihološka in čustvena nezlomljivost, pa čeprav na prvi pogled morda ni videti tako.

»Vseeno je, če so vsi proti tebi. Saj je tudi v življenju tako. Na koncu moraš vedno sfurati sam. Bila sem edina, ki niti enkrat nisem izrazila želje, da bi šla domov«. Precej ji je pomagala tudi sposobnost dovolj zgodnjega izogibanja sporom ter zadrževanja lastnega mnenja, ko izražanje tega ni bilo nujno: »Ko je nastal problem, sem se umaknila na vrt ali med živali«. Včasih je najboljša bojna taktika stati daleč stran od boja.

Čez produkcijo ima samo eno kritiko: »Če ne bi dovolili kraje pratik, bi zmagala Lana!«

Aleksandra trdno verjame, da je igra Kmetije sicer popolnoma poštena. Tu pa tam se zgodi kaj produkcijsko zanimivega, kdo ima kak trenutek pred kamero več, mogoče se kaka zgodba ali lik bolj porineta naprej. Ampak konec dneva res šteje, kdo bo koliko naredil in kako dobro: »Enkrat en cel teden nisem imela izjave, komaj kaj me je pokazalo. Bila sem na vrtu in pri kravah. In to je bilo kvečjemu dobro zame, nisem želela biti del tiste drame,« razloži. In to je recept, kako neopazno zdrsniti v nov teden brez, da bi bil v nevarnosti.

Ima pa eno kritiko čez produkcijo: »Brskanje po osebnih stvareh ter odtujitve pratike, ki je bistvena za delo in napredek tekmovalcev, bi bilo treba začeti kaznovati. Tu igra preneha biti poštena«. Ta pomislek so imeli tudi številni gledalci. Odvzeti edino možnost, da se nekdo pripravi na boj v znanju, je približno enako, kot da bi najmočnejšemu tekmovalcu odvzeli mišice. Tudi to je razlog, da fizično šibkejši členi v Kmetiji pogosto preprosto ne pridejo do poštene možnosti za boj. »Če bi pratika bila, sem prepričana, da bi Lana ostala. In Lana je pametna, njej je bila narejena po mojem mnenju največja krivica«. Še več, Aleksandra meni, da bi utegnila biti Lana Pečnik celo zmagovalka sezone, če bi imela poštene možnosti za boj.

Potencialno zmagovalko, nepričakovano, vidi v prvo izpadli Lani Pečnik. Aleksandra vidi kvalitete, ki jih drugi spregledajo. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Glede arene in zlomljenega prsta ...

Veliko je bilo govora tudi o nesrečni končni areni, kjer je Aleksandra najprej skupila Janov ugriz, nato pa še izpahnjen prst. Oba dogodka sta bila precej okleščeno prikazana, zato je določen del gledalcev zajel sum, da je letošnja Kmetija prikrila kar nekaj nasilja. A Aleksandra se od vseh komentatorjev na to še najmanj ozira: »Vprašanje je, kaj bi storila jaz na njegovem mestu, nihče ni rekel, da bi se držala nazaj,« pove v humorju. »To je vse pričakovan del igre. Problem bi bil, če bi bila igra taka, da bi zahtevala spretnost prstov. Potem bi pa igralo vlogo. A ker ni bila, me poškodba ni ovirala in posledično ni igrala vloge«. So pa naredili prav, da so naju dali narazen. »Če bi morala znova v isto igro z njim, bi se pa samo na tla ulegla in se predala. S tem ko so dali ločen boj, so naredili prav. Nikakor nisem za, da bi ga diskvalificirali, želela sem, da gre boj do konca. Tudi če bi zmagal on, prav bi bilo.«

Le 37 000 evrov?

Kot je številnim že znano, zmagovalci resničnostnih šovov svoje nagrade in honorarje redko prejmejo takoj po snemanju šova. Čeprav je bila Kmetija posneta že lani in je Aleksandra zmagovalka že od poletja 2025, svojo nagrado prejema šele te dni - nekaj tednov po zaključku predvajanja, in ne zaključku snemanja. Vmes jo je čakalo še celo leto čakanja in reševanja težav brez pomoči prigaranega denarja. Kot je že v oddaji povedal Franc, je morala rešiti najprej bivanjski problem. Nato je kar nekaj časa posvetila prostovoljnemu delu z gibalno oviranimi, zelo rada pa je tudi v družbi starejših. Še vedno trdno ostaja pri planu dolgoročnega najema lastnega kmetijskega posestva, a drži disciplino in oglasov zaenkrat niti ne odpira.

»Najprej potrebujem status kmeta. Vso energijo usmerjam v to. Kmetje imajo prednost pri nakupih in najemih zemljišč, zato ne bom niti gledala, dokler statusa ne pridobim. Ne predstavljam si, da bi našla popolno kmetijo za svojo prihodnost, nato pa je ne bi mogla imeti. Tu bi se mi pa zmešalo. Tega pa ne bi zmogla,« trdno pod kontrolo drži svoje navdušenje.

Koliko ji bo z osvojeno nagrado uspelo urediti, pa bo še videla. Davkarija ji bo namreč odvzela nekje 13 000 evrov, kar je nekoliko presenetilo tudi njo samo. 37 000 evrov ni dovolj za sanje o nakupu, Aleksandra se tega zaveda. »Moj idealni plan je, da ta denar usmerim v posel in ga oplemenitim. Če bi bilo vse popolno, si želim, da bi mi teh 37 000 na koncu še dolgo ostalo na računu, brez, da jih sploh porabim ... a bomo videli,« še zaključi.

Vsekakor bomo, predvsem pa ji poleg pametnega obrata nagrade želimo še obilo sreče. Sedaj pa bo počasi že čas, da svojo pozornost usmerimo v trinajsto sezono najtežjega resničnostnega šova pri nas. Povsem novo posestvo bo svojo ogrado za novo generacijo tekmovalcev odprlo že avgusta. Kar nekaj jih napoveduje vrnitev ... kdo? Izvemo že kaj kmalu.