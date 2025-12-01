Ana Maria Mitić in Ciril Horjak: »Skupaj sva kot atomska bomba!«

Praznično vzdušje in priprave na Miklavžev koncert sta oba gosta doživljala na svoj način, a sta se v tem projektu našla in združila svoja talenta za dober namen. Ana Maria je poudarila, kako pomembno je, da skozi svoje delo prinaša veselje in dobrodelnost, medtem ko je Ciril poudaril pomen umetniškega izražanja tudi v prazničnem času. Njuna energija in predanost sta se združili v pripravi na Miklavžev koncert, ki bo prinesel veselje in pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. »Ana Maria je fenomenalna v vodenju in mi zelo pomaga,« je razkril Ciril. »Midva sva kot atomska bomba, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, ko naju daš skupaj,« sta se pošalila energična sogovornika. Oba gosta sta govorila o svojih izkušnjah kot starša in kako prenašata vrednote na svoje otroke. Ana Maria je izpostavila, kako pomembno je biti vzor in kako njen sin že kaže znake darežljivosti in sočutja. Ciril pa je delil zgodbo o svoji družini in kako so vedno dajali prednost solidarnosti in pomoči drugim. Oba sta poudarila, da otroci najboljše učijo iz zgleda in majhnih vsakodnevnih dejanj.

Ko je nesrečna, napiše šanson

Ana Maria je znana po svoji iskrenosti, kar nam je potrdil tudi Ciril. Njuni življenji sta bili prežeti z različnimi izkušnjami, Ana Maria svoje bolečine največkrat kar upesni v šansonih: »Kako se borim proti krivicam življenja? Napišem šanson,« nam je iskreno priznala. Ciril je spregovoril o svoji dolgoletni ljubezni z ženo, ki je šla skozi številne preizkušnje, svojo zvezo pa sta kronala s kar štirimi otroki. Po intenzivnem obdobju odnosa je prijatelju iz Amerike zaupal, kaj se je dogajalo, ta pa mu je dejal: »Ti si imel pravzaprav afero s svojo ženo!« je iskreno priznal.

Ana Maria Mitić in Ciril Horjak o dobrodelnosti in osebnih spominih na praznične dni. FOTO: Marko Feist

Stripar in neukrotljiva voditeljica

Ciril Horjak je eden najbolj prepoznavnih slovenskih striparjev in še posebej vesel je bil, ko mu je ministrica Vrečko prišepnila, da bomo dobili nacionalni dan stripa: »Slovenija je očitno neka žepna velesila te forme, smo zelo kreativni,« nam je razkril. Ko smo ga povprašali v kakšno vlogo bi v stripu upodobil svojo sovoditeljico, je kot iz topa natresel nekaj idej: »Vidim jo kot super junakinjo, ki ponoči lovi skorumpirane politike,« je povedal. Ana Maria pa bi Cirilu namenila prav poseben šanson: »Bil bi zelo, zelo kompleksen, jaz slišim tukaj trube in nikakor ne bi bil, kljub temu, da Ciril to zmore, nek preprosti tango,« je razkrila. Iskrenemu in zabavnemu pogovoru lahko prisluhnete povezavi zgoraj.

Oglejte si še izbor preostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.