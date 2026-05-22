Ana Tavčar šokirala z besedami, ki so prišle iz njenih ust: ste jo razumeli? (VIDEO)

Ana Tavčar je v ŠOKkastu odprla vrata v obdobje, ki je zanjo pomenilo velik osebni in poklicni preobrat. Po skoraj dveh desetletjih dela na nacionalni televiziji se je znašla na drugi strani mize, tam, kjer ni več spraševala, ampak odgovarjala. Velik del njene identitete ostaja povezan z jeziki. V pogovoru se je izkazala prav takrat, ko je govorila o nemščini, angleščini, italijanščini, nizozemščini in švedščini. Kot Primorka je odraščala blizu Italije, zato se ji je italijanščina zdela skoraj naravna izbira. A ker jo je že znala iz vsakdanjega življenja ob meji, si je v gimnaziji želela francoščine. Ker ni bilo dovolj kandidatov, je izbrala nemščino. Ta odločitev, ki je bila sprva naključje, je postala ena najpomembnejših v njenem življenju. »Študirala sem angleščino in nemščino in potem sem se fokusirala na nemščino,« je povedala.

Že v gimnaziji je ugotovila, da sta jezika predmeta, pri katerih ji ni bilo treba garati na silo, saj je znanje kar prihajalo. Kot dijakinja je začela delati kot turistična vodička v angleščini in nemščini. Tam sta se povezala jezik in nastop, dve silnici, ki sta jo pozneje pripeljali tudi na televizijo. Danes verjame, da znanje jezikov odpira vrata, širi svet in človeku daje možnosti, ki jih brez njega ne bi imel. V studiu pa je spregovorila v dveh jezikih, ki sta ji zelo ljuba. Preverite, če razumete kakšno besedo.