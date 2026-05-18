Ana Tavčar v ŠOKkastu: O odhodu z nacionalke, novi karieri in materinstvu (VIDEO)

Ana Tavčar je v ŠOKkastu odprla vrata v obdobje, ki je zanjo pomenilo velik osebni in poklicni preobrat. Po skoraj dveh desetletjih dela na nacionalni televiziji se je znašla na drugi strani mize, tam, kjer ni več spraševala, ampak odgovarjala. Sama je priznala, da je občutek precej nenavaden. Dolga leta je bila obraz jutranjega programa, glas domačnosti in mirnosti, ki je spremljal številne gledalce. Zdaj pa se njeno življenje odvija drugače, bolj svobodno, bolj razgibano in tudi bolj nepredvidljivo. Ob tem ni skrivala, da televizija zanjo ni bila le služba. Bila je prostor, ki jo je oblikoval, utrdil in ji dal široko znanje. V pogovoru je jasno povedala: »Televizija ostaja moja prva ljubezen in to je bilo eno veliko poglavje.« To veliko poglavje se je zaprlo, a ne z grenkobo. Tavčarjeva ga razume kot del svoje poti, ki je ne želi izbrisati. V njej ostaja televizijski človek, čeprav danes stopa po drugih poteh. Prav zato njen odhod ne zveni kot konec, ampak kot premik v novo življenjsko poglavje.

Iskren pogovor z dolgoletno novinarko in voditeljico RTV-ja, Ano Tavčar. FOTO: Luka Maček

Nazaj na direktorski stolček?

Odhod z nacionalne televizije ni bil impulziven in ni prišel čez noč. Ana Tavčar je v intervjuju poudarila, da je šlo za proces, ki je zorel dlje časa. Potrebovala je znake, dejstva in notranjo jasnost, da je lahko sprejela odločitev. V njenem pripovedovanju ni bilo teatralnosti, ampak trezen pogled ženske, ki se zaveda, kako težko je zapustiti nekaj, kar te je zaznamovalo. Nacionalna televizija ji je dala ogromno, a hkrati je začutila, da prihaja nova priložnost. Ta priložnost je bila mednarodna, gospodarska in po njenih besedah pisana na kožo njenemu znanju. »Nisem se odločila čez noč,« je povedala in s tem razkrila, da je za odhodom stal dolg notranji premislek. Zanimivo je, da na slovo ne gleda kot na dokončno zapiranje vrat. Poudarila je misel, da v življenju nič ni končno. Če ji bo namenjeno, da se na televizijo še vrne, se bo. Če ji ne bo, bo pot nadaljevala drugje. Komentirala pa je tudi nedavno izjavo, da se bo mogoče nekoč vrnila kot direktorica in naredila red.

»Fanta sta moja največja sreča«

Posebno toplino je v pogovor prinesla njena vloga mame. Ana Tavčar je spregovorila o dveh sinovih, starih devet in štirinajst let. Prav mlajši sin ji je za pogovor izbral majhen avtomobilček, ki je postal simbol družine, gibanja in spominov. Ob njem se je nasmejala, saj ji je rekel, da ji bo všeč McLaren, še posebej zato, ker je zlate barve. V tem drobnem predmetu je našla veliko pomenov. Spomnil jo je na sinova, na njun svet avtomobilov, motorjev in tehničnega znanja. O njiju govori z nežnostjo in ponosom. »Moja največja sreča,« je rekla o svojih dveh fantih. Kot mama se ne vidi kot permisivna, pa tudi pretirano stroga ne. Opisuje se kot intuitivna, naravna in nekomplicirana. Zaveda se, da popolnih mam ni, tako kot ni popolnih očetov. Prav zato njena pripoved o materinstvu zveni resnično, brez olepševanja in brez podobe idealne ženske, ki mora imeti vedno vse pod nadzorom.

Nova kariera ji je odprla vrata v tujini

Njena kariera po televiziji je danes vpeta v mednarodno okolje. Dela v gospodarstvu, potuje, se sestaja s sodelavci po Evropi in uporablja znanje, ki ga je gradila dolga leta. Njen vsakdan ni več vezan na zelo zgodnje vstajanje, ki ga je prinašal jutranji program. Namesto tega ima sestanke v Trstu, delovne poti proti Benetkam, delo od doma in potovanja v tujino. Tak ritem ji očitno ustreza, saj ga opisuje kot svobodnega in dinamičnega. Po letih strukturiranega televizijskega urnika je vstopila v okolje, kjer si mora dneve v veliki meri organizirati sama. To ji daje občutek svobode, a tudi odgovornosti. »Zdaj sem res v drugih vodah,« je povedala. Te druge vode pa niso povsem oddaljene od njene preteklosti.