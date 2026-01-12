  • Delo d.o.o.
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Anja Rijavec v ŠOKkastu: O zaslužkih, intrigah in zvezdniškem prijateljstvu (VIDEO)

Spregovorila je o svoji izkušnji udeležbe v resničnostnih oddajah.
Anja Rijavec je ženska mnogoterih talentov, ki rada raziskuje človeško delovanje in odnose. FOTO: Marko Feist
Anja Rijavec je ženska mnogoterih talentov, ki rada raziskuje človeško delovanje in odnose. FOTO: Marko Feist
Petra Kalan
 12. 1. 2026 | 19:00
3:20


Anjo Rijavec so gledalci spoznali v dveh zelo priljubljenih resničnostnih oddajah, najprej se je potegovala za srce Sanjskega moškega nedavno pa se je udeležila oddaje Poroka na prvi pogled. Svoje izkušnje, doživljanje in ozadje dogajanje je delila v pogovoru za ŠOKkast. Udeležba v resničnostnem šovu »Poroka na prvi pogled« je za Anjo prinesla precejšnjo prepoznavnost. Kot sama pravi, ljudje prepoznajo njen obraz, čeprav pogosto ne vedo natančno, od kod. Udeležba v takšnem šovu ni le zabava, temveč tudi priložnost za samospoznavanje in ustvarjanje odnosov, kar je Anja izpostavila kot ključno izkušnjo. Vendar pa se je njeno življenje po šovu nekoliko spremenilo, predvsem zaradi povečane prepoznavnosti in interakcij z ljudmi, ki jo prepoznajo na ulici ali na družbenih omrežjih. Svoje mnenje je ob predvajanju šova delila tudi na socialnih omrežjih in to je ljudi zelo zanimalo.»Več kot sem povedala, več je bilo vprašanj o ozadju oddaje in pripravljam projekt, kjer bomo razkrili ozadje,« je razkrila. 

Zaslužki in scenarij

Anja je pojasnila, da honorarji za udeležbo v resničnostnih šovih niso visoki in ne omogočajo obogatitve. »Kdorkoli misli, da se da z udeležbo v resničnostnem šovu zaslužiti ali kaj prihraniti, se moti,« nam je razkrila. Pogosto pokrijejo le odsotnost iz službe, kar pomeni, da ljudje v šovih sodelujejo predvsem zaradi želje po izkušnji in pozornosti, ne pa zaradi finančne koristi. 

Spregovorila je tudi o tem, kako produkcija usmerja dogajanje v šovih. Poudarila je, da ni scenarija, temveč produkcija izbira ljudi, ki bodo sami ustvarili zanimive situacije. »Ko se šla drugič v takšno produkcijo nisem imela želje po manipulaciji, imela sem pa velik strah pred tem, ker sem vedela, v kaj se spuščam,« je povedala. Vse skupaj sloni na izbiri karakterjev za oddajo in na tem se veliko dela. Prijav naj bi bilo zelo veliko, vendar iščejo prave ljudi, ki bodo ustvarili gledljive vsebine. »Za vsako oddajo je prijavljenih nekaj 100 ljudi, vendar je težko dobiti primerne karakterje pred kamere,« še doda.

Prijateljstva so redka

Razkrila je, da se med udeleženci pogosto spletajo prijateljstva, saj so edini, ki razumejo izkušnjo šova. Vendar pa se odnosi pogosto spremenijo po predvajanju šova, ko udeleženci vidijo, kaj so drugi govorili o njih. »Ko je snemanja konec, smo vsi prijatelji, ko pa se oddaja začne predvajati, je tako kot v resničnem življenju. Pravih prijateljev je zelo malo.« Anja je poudarila, da je ohranila prijateljstvo z Janjo, medtem ko so se nekateri odnosi ohladili. Najbolj ji je žal, da strokovnjaki niso opravili njihove naloge, oziroma so se premalo vključevali v posamezne odnose. Pričakovala je, da bo iz te oddaje odnesla eno osnovno opremo za partnersko življenje, vendar se to ni zgodilo. Razkrila je tudi, kakšen je danes njen status in s čim vse se ukvarja, ko je ne gledamo na televizijskih ekranih.

resničnostni šovAnja RijavecPoroka na prvi pogledŠOKkast
20:14
HOLLYWOOD

To sta filma, ki sta slavila na podelitvi zlatih globusov

Film o Shakespearovi družini je postal najboljša drama.
12. 1. 2026 | 20:14
RAZKRITJE

Ne boste verjeli, kaj je Leonardo DiCaprio razkril v najbolj poglobljenem intervjuju

Po šaljivi pripombi na podelitvi filmskih nagrad se je na spletu znova pojavil arhivski zapis iz začetkov kariere slavnega igralca.
Kaja Grozina12. 1. 2026 | 19:57
S POMOČJO APLIKACIJE

Klic neznanca jo je stal 47.000 evrov: Mariborčanka nasedla kripto prevari

Ob sumu na prevaro takoj prekinite stik, blokirajte številko in dogodek prijavite policiji ter svoji banki.
12. 1. 2026 | 19:48
ODNOSI

Devet neprijetnih stvari, ki jih morate sprejeti, da bi oblikovali (in ohranili) uspešno razmerje

V še tako skladnih zvezah ne cvetijo samo rožice.
12. 1. 2026 | 19:25
GORSKA REŠEVANJA

Huda nesreča pri plezanju na slapu Sušica, v minulih dneh GRZS izvedla več zahtevnih intervencij

Na kraju so mu pomagali predstavniki gorske reševalne službe in gorske policijske enote, nato so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.
12. 1. 2026 | 19:22
STRNILI BODO VRSTE

Leve na kosilu z Golobom čaka 3. hodni meni. Ste slišali, kaj vmes pripravljajo Janševi?

Vabijo na spominsko slovesnost ob 23. obletnici smrti očeta slovenske državnosti.
12. 1. 2026 | 19:22

INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
