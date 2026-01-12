Anja Rijavec v ŠOKkastu: O zaslužkih, intrigah in zvezdniškem prijateljstvu (VIDEO)

Anjo Rijavec so gledalci spoznali v dveh zelo priljubljenih resničnostnih oddajah, najprej se je potegovala za srce Sanjskega moškega nedavno pa se je udeležila oddaje Poroka na prvi pogled. Svoje izkušnje, doživljanje in ozadje dogajanje je delila v pogovoru za ŠOKkast. Udeležba v resničnostnem šovu »Poroka na prvi pogled« je za Anjo prinesla precejšnjo prepoznavnost. Kot sama pravi, ljudje prepoznajo njen obraz, čeprav pogosto ne vedo natančno, od kod. Udeležba v takšnem šovu ni le zabava, temveč tudi priložnost za samospoznavanje in ustvarjanje odnosov, kar je Anja izpostavila kot ključno izkušnjo. Vendar pa se je njeno življenje po šovu nekoliko spremenilo, predvsem zaradi povečane prepoznavnosti in interakcij z ljudmi, ki jo prepoznajo na ulici ali na družbenih omrežjih. Svoje mnenje je ob predvajanju šova delila tudi na socialnih omrežjih in to je ljudi zelo zanimalo.»Več kot sem povedala, več je bilo vprašanj o ozadju oddaje in pripravljam projekt, kjer bomo razkrili ozadje,« je razkrila.

Zaslužki in scenarij

Anja je pojasnila, da honorarji za udeležbo v resničnostnih šovih niso visoki in ne omogočajo obogatitve. »Kdorkoli misli, da se da z udeležbo v resničnostnem šovu zaslužiti ali kaj prihraniti, se moti,« nam je razkrila. Pogosto pokrijejo le odsotnost iz službe, kar pomeni, da ljudje v šovih sodelujejo predvsem zaradi želje po izkušnji in pozornosti, ne pa zaradi finančne koristi.

Spregovorila je tudi o tem, kako produkcija usmerja dogajanje v šovih. Poudarila je, da ni scenarija, temveč produkcija izbira ljudi, ki bodo sami ustvarili zanimive situacije. »Ko se šla drugič v takšno produkcijo nisem imela želje po manipulaciji, imela sem pa velik strah pred tem, ker sem vedela, v kaj se spuščam,« je povedala. Vse skupaj sloni na izbiri karakterjev za oddajo in na tem se veliko dela. Prijav naj bi bilo zelo veliko, vendar iščejo prave ljudi, ki bodo ustvarili gledljive vsebine. »Za vsako oddajo je prijavljenih nekaj 100 ljudi, vendar je težko dobiti primerne karakterje pred kamere,« še doda.

Prijateljstva so redka

Razkrila je, da se med udeleženci pogosto spletajo prijateljstva, saj so edini, ki razumejo izkušnjo šova. Vendar pa se odnosi pogosto spremenijo po predvajanju šova, ko udeleženci vidijo, kaj so drugi govorili o njih. »Ko je snemanja konec, smo vsi prijatelji, ko pa se oddaja začne predvajati, je tako kot v resničnem življenju. Pravih prijateljev je zelo malo.« Anja je poudarila, da je ohranila prijateljstvo z Janjo, medtem ko so se nekateri odnosi ohladili. Najbolj ji je žal, da strokovnjaki niso opravili njihove naloge, oziroma so se premalo vključevali v posamezne odnose. Pričakovala je, da bo iz te oddaje odnesla eno osnovno opremo za partnersko življenje, vendar se to ni zgodilo. Razkrila je tudi, kakšen je danes njen status in s čim vse se ukvarja, ko je ne gledamo na televizijskih ekranih.