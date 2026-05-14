Basi povedal, kaj si misli o največji glasbeni aferi: »Iz dneva v dan je bilo slabše...« (VIDEO)

Luka Basi je v novem ŠOKkastu spregovoril o kontroverznem sporu med Niko Zorjan in Raayem, ki je lani odmeval v medijih. Na vprašanje, kako je doživljal vso to dramo, je iskreno povedal, da si ni predstavljal, da bo situacija dosegla tako visoko eskalacijo. »Prvo bom rekel, da si v sanjah nisem predstavljal, da bo to eskaliralo do meje, ki je,« je začel Luka. Kljub vsemu, kar se je dogajalo, je ostal mnenja, da bi se ta težava lahko rešila na bolj diskreten način, brez širšega vpliva medijev. »Mislim, da bi se to moglo rešiti na m način za mizo, na način za zaprtimi vrati,« je bil jasen. Basi je dodal, da je kot prijatelj obeh v tem času trpel, saj sta mu oba zelo draga. »Počutil sem se pa čisto iskreno iz dneva v dan slabše,« je priznal. Hkrati pa je poudaril, da je bil prisoten v zgodbi in da je vedel, kaj sta dogovorila Zorjanova in Raay. »Na koncu koncev oni se morajo zmeniti. To je dejstvo,« je dejal.

Podpis pogodbe je resna zadeva

Basi se ni postavil na nobeno stran, vendar je izpostavil pomembnost osebnih odločitev, ki jih ljudje sprejemajo, ko podpišejo pogodbe ali se zavežejo k nečemu. »Kar sem jaz takrat samo hotel povedati, je to, nisem se postavil na nobeno stran, ampak da vsak pač, ko dobi list papirja, ko podpiše, ve, kaj podpiše,« je dejal. Luka Basi je opozoril tudi na nevarnost medijske obsodbe in njen vpliv na vpletene osebe, ki imajo pogosto tudi družine. »Meni ni bilo fajn, ker na koncu koncev oni se morajo zmeniti. To je dejstvo, in nima veze, a bo 500.000 ljudi zdaj kritiziralo Niko, a bo 530.000 kritiziralo Raaya,« je zaključil Basi, ki meni, da bi morali biti bolj pozorni na to, kaj mediji prinašajo in kako to vpliva na ljudi, ki so v teh zgodbah neposredno vpleteni.