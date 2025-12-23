Besede, ki jih je Gašper Tič namenil Denisu Avdiću, vas bodo pretresle: »Ko boš umrl ...«

V novem ŠOKkastu, v katerem je z njim sedela Lara Tošić, je Denis Avdić razkril močno življenjsko lekcijo pokojnega igralca Gašperja Tiča. Povedal je, da mu je Gašper pred leti naravnost dejal: »Vse nagrade, ki jih imaš, in vsi tvoji uspehi ne pomenijo nič«. Denis je opisal, kako ga je ta stavek najprej šokiral, saj je sam verjel, da ga prav priznanja in viktorji definirajo kot zmagovalca. Tič mu je mirno pojasnil, da so nagrade in pohvale le predmeti, ki jih bodo po smrti zmetali v eno škatlo. Če boš imel srečo, bodo, kot je dejal, »Viktorje in plakete dali v škatlo in jo porinili nekam na podstrešje, kjer jih bo prekril prah«. Avdić je priznal, da je takrat le nemo gledal vanj in se spraševal, kaj mu hoče s tako krutimi besedami povedati. Šele z razdalje je razumel, da je hotel Gašper prebiti balon napuha in mu pokazati, da ne živiš za trofeje, ampak za ljudi okoli sebe. V ŠOKkastu je iskreno dodal, da ga danes ta misel spremlja pri vsaki novi nagradi, saj si pri sebi ponovi: »To bo nekoč samo še ena škatla.«

Denis Avdić se zaveda svoje minljivosti. FOTO: Marko Feist

V drugem delu izpovedi je Denis razkril še drugi del Tičevega sporočila, ki se mu je še bolj vtisnil v srce. Po njegovih besedah mu je igralec rekel: »Meniš, da so uspehi nekaj velikega, ampak tudi porazi in sramota na koncu ne pomenijo nič«. Pojasnil je, da mu je Gašper vedno ponavljal, da je »jutri nov dan«, pa naj si danes na vrhu ali čisto na dnu. Če si danes zmagal, jutri vseeno vstaneš in moraš znova delati, če si danes pogorel, jutri prav tako, je povzel voditelj. Priznal je, da so ga te besede rešile marsikatere samopomilovalne noči, ko je razmišljal o svojih napakah in blamažah. Denis je ob koncu poudaril, da danes skuša živeti po načelu: »Vsak dan pojdi, naredi, kar imaš za narediti, in daj vse od sebe, brez štetja zmag in porazov«.

Z Laro Tošić sta bila gosta v novem ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

Njegova izpoved v ŠOKkastu se je zato iz sproščenega pogovora spremenila v ganljiv poklon prijatelju, ki ga opominja, da življenje teče naprej, tudi ko naše nagrade že zdavnaj ležijo pozabljene v škatli.