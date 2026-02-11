Blaž Švab razkril sumljivo ozadje: To so poslovneži z vprašljivimi nameni (VIDEO)

Blaž Švab je že leta prepoznaven obraz slovenske glasbene in medijske krajine – kot pevec, televizijski voditelj, avtor in glasbeni poznavalec. A čeprav ga večina pozna po nastopih, je Švab ena redkih javnih osebnosti, ki redno opozarja tudi na manj vidno, a izjemno pomembno plat glasbenega sveta: poslovno ozadje, ki oblikuje ustvarjalnost, dogodke in celotno industrijo. V svojih razmišljanjih pogosto izpostavlja, da slovenski glasbeni prostor ni zgolj prostor umetnikov, temveč tudi prostor interesov, poslovnih odločitev in žal prepogosto, nepreglednih praks. Kot pravi: »V glasbenem poslu pa so tudi ljudje, ki niso glasbeniki, ampak so poslovneži z vprašljivimi nameni. Teh je pa veliko. In pogosto so skriti. To pomeni, ne vemo za imena in priimke,« je povedal v novi epizodi ŠOKkasta.

Blaž Švab je velik ambasador slovenske glasbe. FOTO: Marko Feist

Po njegovih besedah gre za del industrije, ki je javnosti nepoznan, vendar ima velik vpliv na dogajanje v njej. Švab opozarja, da tudi če bi poznali imena takšnih posameznikov, to ne bi spremenilo veliko, saj ne gre za medijsko izpostavljene ljudi, temveč za strokovnjake iz ozadja, ki prevzemajo pomembne odločitve. »Niso to ljudje, o katerih se bere v vašem časopisu … samo spoznajo se na glasbeni posel in delajo nepremišljene stvari, ki jih glasbeniki pogosto ne razumejo, zato ker so v osnovi ustvarjalci, hedonisti, sanjači.« Prav tu vidi največjo težavo – glasbeniki so primarno umetniki, njihova naloga je ustvarjanje, ne pa pogajanje, pravni postopki ali finančni načrti. Posledično so pogosto ranljivi za neurejene poslovne prakse. Po Švabovem mnenju v Sloveniji ni vzpostavljene profesionalne mreže menedžerjev in glasbenih poslovnežev, ki bi glasbeno industrijo urejali in stabilizirali: »Sveta menedžerjev, poslovnežev pa v Sloveniji ni, ker to področje ni razvito.«