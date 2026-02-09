Blaž Švab v ŠOKkastu: Pri trinajstih so jih odrasli silili v alkohol (VIDEO)

V pogovoru je spregovoril o glasbeni karieri, ki jo je začel kot mlad fant, o pasteh slave, vzgoji in družinskem življenju pa tudi glasbi kot gospodarski panogi. Je vizionar in preudaren človek, vsega se loti s premislekom in odgovorno. Družinsko življenje je močno vplivalo na Blaževo osebnostno rast. Priznal je, da ga je družinsko življenje prizemljilo in umirilo, kar je v nasprotju z bleščečim svetom šovbiznisa. Tudi vzgoje ne prepušča naključju: »Ker sem neprizanesljiv do sebe, sem najbrž tudi zelo neprizanesljiv do otrok. Pravila so pri nas zelo jasna. Zelo se ve, kaj se sme, kaj se ne sme. In tudi zelo zgodaj smo začeli z delovnimi navadami,« nam je razkril. S partnerko Laro Medved imata dva otroka, sinčka Leva in hči Livi Mario. Blaž se zaveda, da lahko pozornost in moč, ki jo prinaša javno življenje, spremenita človeka, vendar se je sam odločil, da se bo umaknil iz nekaterih projektov, da bi ohranil notranji mir. Po izobrazbi je socialni delavec, vendar ga vse znanje sveta ni moglo pripraviti na očetovstvo. »Ne glede na vse svoje diplome, znanja, sem, kar se tega tiče, kar en velik revček in se tako učim. Učim se,« še doda.

Začetkov se spominja z grenkim priokusom

Začetki Modrijanov segajo v čas, ko so bili člani še najstniki. Blaž Švab se spominja, kako so že pri trinajstih letih igrali po gostilnah in prireditvah, kar je bilo zanje velik izziv. Igranje v odraslem svetu je prineslo številne izzive, predvsem pa je bilo potrebno odrasle naučiti, da otroci ne pijejo alkohola. »Najtežji izziv je bil naučiti odrasle, da otroci ne pijejo alkohola. To je bilo treba, to so morali otroci naučiti odrasle,« pove z veliko mero odgovornosti. Modrijani so vztrajali pri svojih pravilih. Njihova zrelost in modrost sta jim pomagala preživeti v tem svetu, kjer so imeli ves čas nadzor staršev. Blaž poudarja, da so imeli jasna pravila in sistem, ki je bil bolj podoben organiziranemu športnemu klubu kot glasbeni skupini. Prav ta disciplina in podpora staršev sta bila ključna za njihov uspeh.

Po vseh teh letih ostaja skromen in prizemljen. FOTO: Marko Feist

Mami Vida in oče Peter sta zaslužna za to

Jeseni prihaja največji glasbeni dogodek v njihovi karieri, saj se bližajo dvakrat razprodanim Stožicam, kjer bodo postavili spomenik slovenski glasbi. Poleg uveljavljenih glasbenikov bodo na Noči Modrijanov priložnost dobili tudi mladi glasbeniki. Vsakodnevno prejemajo prijave talentiranih mladih ljudi, med katerimi bodo izbrali dva ali tri, ki bodo nastopili na dogodku. Kako pa po vseh teh letih in uspehih ostaja tako skromen in prizemljen? »Za to sta zaslužna moja starša, mami Vida in oče Peter. Preprosto. Pika in nihče drug. Ker prvič, ker sta najboljša človeka, ki ju poznam, ker nosita te vrednote in ker z lastnim zgledom to kažeta,« iskreno pove.