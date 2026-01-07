  • Delo d.o.o.
NAPOVED ZA OSEBNE ODNOSE

Bo 2026 leto porok ali leto ločitev? Numerologinja svari: samski, pozor!

Šestka na koncu leta prinaša dom, družino in željo po bližini, a hkrati brezkompromisno preizkuša naše meje. Kdo bo stopil pred oltar in kdo bo končno zaprl vrata toksičnim odnosom?
FOTO: Conzorb/shutterstock
FOTO: Conzorb/shutterstock
P. K.
 7. 1. 2026 | 07:30
2:58
A+A-

Leto 2026 v numerološkem svetu nosi močan pečat šestice, številke, ki jo povezujejo s toplino doma, poroko, družinskimi vrednotami in skrbjo drug za drugega, nam je razkrila numerologinja Lili Sorum v novem ŠOKkastu. Šestka na koncu simbolizira ravno poroko, dom, družino, zato naj bi mnogi znova bolj resno razmišljali o tem, kaj pomeni biti skupaj in kaj pravzaprav sploh je “družina”. In ja, pričakovati je, da bomo znova malo te definicije spreminjali bolj po svoje, bolj po meri življenja, ki ga res živimo.

Je leto 2026 pravo leto za poroko ali botrovala ločitvam?

Za tiste, ki so v stabilni zvezi, zna biti 2026 leto, ko se stvari premaknejo iz “enkrat” v “zdaj”. Če sta odnos gradila počasi, z zaupanjem in spoštovanjem, lahko šestica deluje kot veter v jadra: več bližine, več pogovorov o skupni prihodnosti, več poguma za korak naprej. Numerologija tu daje jasno sporočilo: več veljave bomo dajali poroki in družini, odnosom, ki imajo korenine in smisel. A šestica ni samo mehka in nežna. Po drugi strani pa šestka simbolizira tudi ločitev, kar pomeni, da bo marsikje prišel trenutek streznitve. V odnosih, ki so se izpraznili, kjer se ponavljajo iste rane ali kjer eden drugega tiho ugašata, bo leto 2026 težko prenašalo pretvarjanje. 

V studiu nas je obiskala numerologinja Lili Sorum. FOTO: Marko Feist
V studiu nas je obiskala numerologinja Lili Sorum. FOTO: Marko Feist

Samski, pozor: 2026 naj bi bil bolj prijazen za spoznavanje

Za samske prihaja bolj obetavno poglavje. Napoved pravi, da bo 2026 mnogo bolj prijazen čas za spoznavanje ljudi, ki so nam bolj na dušo pisani, kot je bilo recimo 2025. Manj zapletov, manj napačnih oseb, več jasnosti in več občutka, da se stvari zložijo naravneje. »Šestica tu deluje kot magnet za bližino, za skupnost, za odnose, ki imajo prihodnost in ne samo intenziven začetek,« nam je razkrila Sorumova. Če si želite resnega partnerstva, družine ali vsaj mirnejšega, bolj zrelega odnosa, je leto 2026 po numeroloških napovedih ugodnejše za takšne premike. Leto 2026 bo čas novih začetkov, osebne rasti in prevzemanja odgovornosti. Priložnosti bodo v ljubezni, v družini, v odnosih nasploh, a prinesle bodo tudi izzive in neprijetne resnice. In morda je ravno to največje darilo: da bomo končno znali ločiti med tem, kar nas gradi, in tem, kar nas tiho ruši.

