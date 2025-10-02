Bojan (Joker Out) o nespodobnih povabilih oboževalk (VIDEO)

Skupina Joker Out pripravlja velik dogodek za deseto obletnico na Kardeljevi ploščadi, ki ga imenujejo karneval. Bojan opisuje ta dogodek kot celodnevno karnevalsko dogajanje, kjer bodo obiskovalci povabljeni, da se oblečejo v karnevalska oblačila. »Jaz upam, da bo to dogodek, na katerega bodo v Sloveniji, prvič v zgodovini želeli čim prej priti,« je dodal Kris. »Besede karneval ne jemljemo zlahka in dolgo smo premišljevali, kako naj poimenujemo ta dogodek,« je še dodal.

Kris in Bojan (Joker Out) sta bila gosta v novi epizodi ŠOKkasta. FOTO: Marko Feist

Darila in nespodobna povabila

V novem ŠOKkastu sta Bojan Cvjetićanin in Kris Guštin spregovorila o interakcijah z oboževalci in poudarila, da imajo večinoma pozitivne izkušnje z oboževalci, ki so spoštljivi in prijazni. Čeprav dobivajo nespodobna povabila, se trudijo ohraniti profesionalen odnos. Kako se odzovejo na vabila in nespodobna sporočila je odgovoril Bojan:»Jih dobim, vendar jih ignoriram,« nam je razkril.

Kris pa je povedal, da ima to funkcijo na telefonu blokirano. Darila, ki jih prejemajo, so pogosto povezana z lokalno kulturo krajev, kjer nastopajo. Največ je sončnih očal in plišastih medvedkov pa tudi spodnjega perila. »Na koncertih v 99,99 % primerov ne gre čez mejo. Ljudje so zelo spoštljivi, včasih celo preveč zadržani – brez potrebe. Smo dostopni in vedno se lahko oglasijo. Po nastopih jih radi pozdravimo in se jim zahvalimo za podporo,« je še povedal Kris.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.