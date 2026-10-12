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Boris Kobal in Nataša Tič Ralijan: »Politična korektnost je smrt za politično satiro!« (VIDEO)

V novem ŠOKkastu sta se Petra Kalan pridružila Boris Kobal in Nataša Tič Ralijan, ki sta obujala spomine na kultni TV Poper in razkrila, kako se ta vrača v novi, gledališki obliki.
FOTO: Neža Kralj
FOTO: Neža Kralj
Petra Kalan
 12. 10. 2026 | 19:00
3:26
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V novem ŠOKkastu sta bila gosta Boris Kobal in Nataša Tič Ralijan, ki ju številni še danes povezujejo s kultno satirično oddajo TV Poper. Zdaj se projekt po več kot dveh desetletjih vrača, a ne na televizijske zaslone, temveč na gledališki oder v predstavi TV Poper v živo. Idejo za obuditev je po Kobalovih besedah predlagal Vid Valič, ki je postal tudi producent in režiser predstave. Nova različica ohranja nekaj duha nekdanje televizijske oddaje, saj je zasnovana kot poročila v živo, v katera se vključujejo tudi posneti skeči in znani obrazi iz nekdanje ekipe. Predstava traja približno uro in pol, ustvarjalci pa jo še sproti oblikujejo in prilagajajo odzivu občinstva.

FOTO: Neža Kralj
FOTO: Neža Kralj

Cenzure je prišla ob koncu

Boris Kobal in Nataša Tič Ralijan sta v pogovoru obujala tudi spomine na nastajanje oddaje, kjer je bilo veliko prostora za improvizacijo in ustvarjalno svobodo. Tič Ralijanova se je spomnila, da ji je Kobal pri delu puščal veliko prostora, sama pa je sčasoma začela prihajati tudi z lastnimi idejami in skeči. »Pustili so mi proste roke in velikokrat smo si izmišljevali še dodatne like,« je razkrila. Kobal jo je ob tem označil za »vrhunski talent« in priznal, da sta se ustvarjalno zelo dobro ujela. Čeprav so bili skeči praviloma napisani do konca, je bilo prostora za spontane dodatke veliko, dokler so ustvarjalci vedeli, kam želijo zgodbo pripeljati. Ob tem sta odgovorila tudi na vprašanje o cenzuri in zatrdila, da so imeli ob ustvarjanju vsebin proste roke, proti koncu ustvarjanja pa je prišlo do počasnega »ugašanja«: »Kar naenkrat je zmanjkalo sredstev,« se je spominjal Kobal. Oba sta se spomnila tudi številnih likov, rekvizitov in internih šal, ki so ostale z njima še desetletja pozneje. 

Kobal brez ovinkarjenja o politični satiri danes

Posebej zanimiv del pogovora je bil namenjen vprašanju, kakšno mesto ima politična satira danes. Kobal meni, da mora satira pokazati anomalijo in jo še dodatno izpostaviti, ne pa nujno ponujati rešitev. »Ti pokažeš rano, ki je na tem telesu, ki se ji reče naša družba,« je dejal in dodal, da jo mora satira včasih tudi »zasoliti, da še bolj peče«. Po njegovem je sodobna politična satira izgubila del ostrine zaradi zahteve po politični korektnosti in nenehnem iskanju ravnotežja. »Politična korektnost je smrt za politično satiro,« je bil neposreden. Prepričan je, da satira potrebuje jasno stališče, medtem ko postane, če mora enako udariti po vseh, po njegovem mnenju oportunistična in manj učinkovita. Nova predstava ni namenjena le nostalgikom, ki se spomnijo originalnega TV Popra, temveč tudi mlajšim gledalcem, ki stare oddaje niso spremljali. Kobal pravi, da želi biti predstava predvsem humorna in politično satirična, vendar ne od začetka do konca, saj vključuje tudi druge vrste humorja. Aktualnemu dogajanju se ustvarjalci ne nameravajo izogibati, zato bodo v predstavo po potrebi vključili tudi nove dogodke in politične spremembe.

 

 

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