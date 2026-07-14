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Česa takega nismo pričakovali: avokado je slovenskemu pevcu spremenil življenje (VIDEO)

Danes sta ponosna starša malemu Jakobu.
Avokado, ki mu je spremenil življenje FOTO: Delo Podcast Delo Podcast
Avokado, ki mu je spremenil življenje FOTO: Delo Podcast Delo Podcast
P. K.
 14. 7. 2026 | 21:41
2:06
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Ljubezen do harmonike je bila tista, ki je povezala Tejo Ljubič in Tomaža Primca, danes pa si brez glasbe in drug drugega skoraj ne predstavljata več življenja. Priljubljena glasbenika sta bila gosta zadnje epizode ŠOKkasta, v kateri sta odkrito spregovorila o svoji skupni poti, družinskem življenju in trenutkih, ki so ju najbolj zaznamovali. Čeprav ju občinstvo najbolje pozna z odrov, sta tokrat pokazala tudi svojo nežnejšo in bolj osebno plat. Posebej ganljiv je bil del pogovora, ko sta obudila spomin na trenutek, ko je Teja Tomažu sporočila, da bosta postala starša. Novico mu je pripravila na izviren in zelo romantičen način. V avokado je skrila listek z napisom: »Tatko boš.« »Še danes dobim kurjo polt, ko razlagam to zgodbo,« je priznal Tomaž in razkril, da je bil tisti trenutek eden najlepših v njegovem življenju.

Avokado, ki mu je spremenil življenje FOTO: Delo Podcast Delo Podcast
Avokado, ki mu je spremenil življenje FOTO: Delo Podcast Delo Podcast

Danes sta ponosna starša malemu Jakobu

V pogovoru sta spregovorila tudi o skupnih sanjah, ki so se jima medtem že uresničile. Danes sta ponosna starša malemu Jakobu, ki je njuno življenje obrnil na glavo v najlepšem pomenu besede. Oba poudarjata, da družino gradita na medsebojni podpori, iskrenem pogovoru in skupnem ustvarjanju nepozabnih spominov. Prav zato sta prepričana, da je pomembno, da si partnerja stojita ob strani tako v lepih kot tudi zahtevnejših trenutkih. Med pogovorom ni manjkalo sproščenega smeha, zabavnih anekdot in toplih pogledov, ki so razkrivali, kako dobro se poznata in dopolnjujeta. Njuna zgodba je dokaz, da se lahko velika ljubezen začne povsem nepričakovano, tudi zaradi skupne strasti do harmonike. Pred kamerami sta pokazala, da sta usklajen par ne le na odru, temveč tudi v zasebnem življenju. Celoten pogovor v ŠOKkastu ponuja še veliko iskrenih razkritij, ki bodo navdušila vse njune oboževalce.

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