Cvet slovenske lepote v ŠOKkastu: Ukinili smo izhod v kopalkah (VIDEO)

Aktualna Miss Slovenije Elin Kos, Miss Slovenskih novic Taja Škarjot in lastnica licence Jelka Verk so brez olepševanja spregovorile o tem, kaj se skriva za bliščem odra. Če kdo še vedno misli, da gre le za krono, večerno obleko in aplavz, bo ob njihovih besedah hitro obstal. Jelka Verk je jasno poudarila, da projekt že dolgo ni več zgolj lepotno tekmovanje, ampak vsebinska platforma za osebnostno rast, znanje in nove priložnosti. »Že pred leti sem si zadala, da ne želim ustvarjati zgolj klasičnega izbora miss, ampak projekt z vsebino,« nam je razkrila. Dekleta skozi leto ne dobijo le naziva, temveč tudi konkretne izkušnje, stike in širino, ki jim lahko ostanejo za vse življenje. Novopečena Miss Slovenije Elin Kos je razkrila, da ji krona ne pomeni le zmage, temveč njeno osebno zgodbo. Ob tem je poudarila, da največja teža krone ni fizična, ampak odgovornost, ki jo prinese. Taja Škarjot pa je v studio prinesla poseben osebni simbol, zapestnico, ki jo povezuje z družino in spomini. Prav ta toplina, pristnost in močna čustvena vez so dali pogovoru posebno noto. »Dekleta vedo, da sem jim vedno na voljo. Pred vsakim izzivom jih pripravimo, da vedo, kaj jih čaka. Res je, projekt prinaša stres, a prav to je del rasti,« nam je razkrila Jelka Verko, za katero velja, da priložnosti ne čaka, ampak jih ustvarja s svojo odločnostjo in kreativo. Ko je pred desetimi leti prevzela vodenje izbora, je šla v ta projekt z vsem srcem.

Ne gre zgolj za videz, ampak dobro premišljen vsebinski projekt. FOTO: Marko Feist

Kaj se skriva za odrom in nasmehi?

Sogovornice so razkrile, da je leto v projektu vse prej kot preprosto in da se pravo delo začne šele po finalnem večeru. Jelka Verk je povedala, da projektu »ni ne začetka ne konca«, saj se ves čas razvija in odpira nova poglavja. Prav zato številna dekleta ostanejo del zgodbe tudi po tekmovanju, čeprav ne osvojijo naziva. Elin Kos je priznala, da ji je projekt dal ogromno širine, saj je spoznavala podjetja, ljudi in zgodbe, do katerih sicer morda nikoli ne bi prišla. Taja Škarjot pa je med najbolj dragocenimi izkušnjami izpostavila snemanja, delavnice in predvsem podporo med dekleti. V pogovoru ni manjkalo niti vprašanje o odzivih domačih in okolice. Elin je povedala, da so doma sprva vse skupaj jemali precej sproščeno, nato pa z velikim ponosom navijali zanjo. Taja pa se je posebej zahvalila domačim, lokalni skupnosti in bralcem Slovenskih novic, ki so ji stali ob strani in ji namenili glasove. Prav v teh odgovorih se je pokazalo, da za lepimi fotografijami stoji veliko več kot le všečki in pozornost. Stoji delo, negotovost, rast in močna podpora ljudi, ki verjamejo v dekleta.

Ne gre zgolj za videz, ampak dobro premišljen vsebinski projekt. FOTO: Marko Feist

Kakšna je lepa ženska?

Eden najbolj toplih delov pogovora je bil zagotovo tisti, ko so gostje spregovorile o tem, kaj zanje pomeni prava ženska lepota. Jelka Verk je dejala, da je lepa ženska predvsem srčna ženska, ob kateri se ljudje dobro počutijo. »Lepota je v iskrenosti, dobrosrčnosti in pripravljenosti pomagati. Seveda je lepo, da je ženska urejena, a prava lepota prihaja od znotraj,« je dodala Elin. Taja Škarjot pa je izpostavila samozavest, spoštovanje do sebe in drugih ter sposobnost, da uspeh privoščiš tudi drugim. Posebej ganljiv je bil tudi opis trenutka po finalu, ko je Jelka Verk prvič po dolgem času mirno sedela in opazovala energijo v dvorani. »Bila sem predvsem hvaležna, da so ljudje prepoznali širino in večplastnost celotne zgodbe,« je povedala. V teh besedah je bilo čutiti olajšanje, ponos in potrditev, da trud ni bil zaman. Prav to daje napovedi novega ŠOKkasta poseben naboj, saj ne obljublja praznega blišča, ampak iskren vpogled v svet, ki ga javnost pogosto prehitro presoja. To bo pogovor o mladosti, odgovornosti, stereotipih in novih priložnostih. In tudi o tem, da se za krono v resnici skriva veliko več, kot se zdi na prvi pogled.