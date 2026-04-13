PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Cvet slovenske lepote v ŠOKkastu: Ukinili smo izhod v kopalkah (VIDEO)

V novem ŠOKkastu so pred mikrofon sedele tri ženske, ki vsaka po svoje pišejo zgodbo projekta Miss Slovenije.
Miss Slovenskih novic Taja Škarjot in lastnica licence Jelka Verk in Miss Slovenije Elin Kos. FOTO: Luka Maček

 Ne gre zgolj za videz, ampak dobro premišljen vsebinski projekt. FOTO: Marko Feist

Taja in Elin. FOTO: Luka Maček

Petra Kalan
 13. 4. 2026 | 19:00
Aktualna Miss Slovenije Elin Kos, Miss Slovenskih novic Taja Škarjot in lastnica licence Jelka Verk so brez olepševanja spregovorile o tem, kaj se skriva za bliščem odra. Če kdo še vedno misli, da gre le za krono, večerno obleko in aplavz, bo ob njihovih besedah hitro obstal. Jelka Verk je jasno poudarila, da projekt že dolgo ni več zgolj lepotno tekmovanje, ampak vsebinska platforma za osebnostno rast, znanje in nove priložnosti. »Že pred leti sem si zadala, da ne želim ustvarjati zgolj klasičnega izbora miss, ampak projekt z vsebino,« nam je razkrila. Dekleta skozi leto ne dobijo le naziva, temveč tudi konkretne izkušnje, stike in širino, ki jim lahko ostanejo za vse življenje. Novopečena Miss Slovenije Elin Kos je razkrila, da ji krona ne pomeni le zmage, temveč njeno osebno zgodbo. Ob tem je poudarila, da največja teža krone ni fizična, ampak odgovornost, ki jo prinese. Taja Škarjot pa je v studio prinesla poseben osebni simbol, zapestnico, ki jo povezuje z družino in spomini. Prav ta toplina, pristnost in močna čustvena vez so dali pogovoru posebno noto. »Dekleta vedo, da sem jim vedno na voljo. Pred vsakim izzivom jih pripravimo, da vedo, kaj jih čaka. Res je, projekt prinaša stres, a prav to je del rasti,« nam je razkrila Jelka Verko, za katero velja, da priložnosti ne čaka, ampak jih ustvarja s svojo odločnostjo in kreativo. Ko je pred desetimi leti prevzela vodenje izbora, je šla v ta projekt z vsem srcem.

Kaj se skriva za odrom in nasmehi?

Sogovornice so razkrile, da je leto v projektu vse prej kot preprosto in da se pravo delo začne šele po finalnem večeru. Jelka Verk je povedala, da projektu »ni ne začetka ne konca«, saj se ves čas razvija in odpira nova poglavja. Prav zato številna dekleta ostanejo del zgodbe tudi po tekmovanju, čeprav ne osvojijo naziva. Elin Kos je priznala, da ji je projekt dal ogromno širine, saj je spoznavala podjetja, ljudi in zgodbe, do katerih sicer morda nikoli ne bi prišla. Taja Škarjot pa je med najbolj dragocenimi izkušnjami izpostavila snemanja, delavnice in predvsem podporo med dekleti. V pogovoru ni manjkalo niti vprašanje o odzivih domačih in okolice. Elin je povedala, da so doma sprva vse skupaj jemali precej sproščeno, nato pa z velikim ponosom navijali zanjo. Taja pa se je posebej zahvalila domačim, lokalni skupnosti in bralcem Slovenskih novic, ki so ji stali ob strani in ji namenili glasove. Prav v teh odgovorih se je pokazalo, da za lepimi fotografijami stoji veliko več kot le všečki in pozornost. Stoji delo, negotovost, rast in močna podpora ljudi, ki verjamejo v dekleta.

Kakšna je lepa ženska?

Eden najbolj toplih delov pogovora je bil zagotovo tisti, ko so gostje spregovorile o tem, kaj zanje pomeni prava ženska lepota. Jelka Verk je dejala, da je lepa ženska predvsem srčna ženska, ob kateri se ljudje dobro počutijo. »Lepota je v iskrenosti, dobrosrčnosti in pripravljenosti pomagati. Seveda je lepo, da je ženska urejena, a prava lepota prihaja od znotraj,« je dodala Elin. Taja Škarjot pa je izpostavila samozavest, spoštovanje do sebe in drugih ter sposobnost, da uspeh privoščiš tudi drugim. Posebej ganljiv je bil tudi opis trenutka po finalu, ko je Jelka Verk prvič po dolgem času mirno sedela in opazovala energijo v dvorani. »Bila sem predvsem hvaležna, da so ljudje prepoznali širino in večplastnost celotne zgodbe,« je povedala. V teh besedah je bilo čutiti olajšanje, ponos in potrditev, da trud ni bil zaman. Prav to daje napovedi novega ŠOKkasta poseben naboj, saj ne obljublja praznega blišča, ampak iskren vpogled v svet, ki ga javnost pogosto prehitro presoja. To bo pogovor o mladosti, odgovornosti, stereotipih in novih priložnostih. In tudi o tem, da se za krono v resnici skriva veliko več, kot se zdi na prvi pogled.

Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
