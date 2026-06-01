David Amaro v ŠOKkastu: »Pravih moških ni več!« (VIDEO)

David Amaro je bil gost novega ŠOKkasta, kamor je prišel po izjemno odmevnem obdobju svoje kariere. Preteklo nedeljo je končal tekmovanje v hrvaški različici licenčnega šova Znan obraz ima svoj glas, kjer je iz tedna v teden dokazoval, da je mnogo več kot le pevec z dobrim glasom. Na odru je moral stopiti iz cone udobja, se preobraziti v povsem drugačne osebnosti in ob tem prepričati tako gledalce kot stroko. Imitiral je izvajalce, ki niso bili vedno blizu njegovemu običajnemu repertoarju, zato je bil vsak nastop zanj nova bitka. Zelo težko. Res, to je po mojem najtežja poslovna izkušnja, da sem jaz ostal zbran, pa da me ni zlomilo,« je iskreno priznal. Posebej zahtevne so bile ženske transformacije, kjer ni bilo dovolj le zapeti, ampak je moral ujeti tudi gib, držo in odrsko energijo. Prav tam se je pokazala njegova vztrajnost, disciplina in pripravljenost, da gre do konca. Hrvaški šov ga je izstrelil med zvezde regije in mu odprl vrata, ki so bila še pred časom videti precej oddaljena. Sam pravi, da mu tujina pomaga tudi doma, saj si z uspehi zunaj Slovenije gradi vrednost in spoštovanje tudi pri slovenskem občinstvu.

Nepričakovani klic, ki ga je sezul

Največji odmev je sprožila njegova imitacija Lepe Brene, po kateri je sledil klic, ki ga David ne bo pozabil. Poklicala ga je sama balkanska legenda in mu povedala, da je bila to ena najboljših imitacij nje, kar jih je kdaj videla. Za Davida je bil to trenutek velike potrditve, saj je pohvala prišla od osebe, ki jo je moral na odru oživiti pred množico gledalcev. Brena mu je po njegovih besedah razlagala tudi, kako mora biti prava Brena videti na odru. »To je bila najboljše imitacija v vseh letih mojega nastopanja,« mu je dejala v svojem značilnem slogu. Ta stavek je David sprejel z nasmehom, a tudi kot dragoceno lekcijo o odru, pogumu in popolni predaji. Nad njim so se navdušili tudi Tony Cetinski, Doris Dragović in številni drugi znani obrazi. Ko takšna imena opazijo tvoje delo, se zabavni šov hitro spremeni v karierno prelomnico.

Ni več pravih moških

Brez olepševanja je spregovoril tudi o negativnih komentarjih, ki so se vsuli predvsem ob njegovih ženskih transformacijah. Priznal je, da jih bere, vsaj pod svojimi videi, saj ga zanima, kako ljudje doživljajo njegove nastope. Nekateri so mu pisali ostre opazke, tudi v slogu: »Spel se, kaj je to, ni več pravih moških.« A Amaro se na to ni odzval užaljeno, temveč s humorjem, ki je postal skoraj zaščitni znak njegovega nastopa. »Saj vem, jaz se strinjam, res nas ni,« je dejal v smehu in dodal, da je v vijolični svileni obleki Doris Dragović vlekel krilo, se metal po odru in »kazal gate v kikli«. Ob tem je priznal, da je pri tretji ženski preobrazbi že kar trpel, saj so bili nastopi telesno in psihično zelo zahtevni. Tudi znameniti padec ga sprva ni bolel, saj je bil še dva dni pod adrenalinom, šele pozneje je začutil posledice, a po njegovih besedah nič hujšega.

David Amaro je postal pravi hit regije. FOTO: Marko Feist

Začel je verjeti vase

V ŠOKkastu je David spregovoril tudi o svoji osebni preobrazbi, ki jo opisuje kot novo različico sebe. V zadnjih letih je šel skozi več faz, padcev, lekcij in spoznanj, ki so ga oblikovali v bolj samozavestnega umetnika. Odkrito priznava, da je moral premagati tudi lažno skromnost in začeti verjeti vase. »Moral sem začeti verjeti, da sem najboljši,« je ena od misli, ki najbolje povzame njegovo novo držo. Oder zanj ni le prostor nastopa, ampak prostor ranljivosti, kjer lahko občinstvu pokaže svojo pravo umetniško dušo. V pogovoru je razkril tudi, da je danes precej bolj previden pri tem, koliko zasebnosti deli z javnostjo. Pred njim so novi koncerti, nova pesem Zbog tebe in novi cilji, ki jih želi uresničiti brez izgovorov. David Amaro je tako iz šova odšel močnejši, bolj prepoznaven in z občutkom, da se njegovo veliko poglavje v regiji šele zares začenja.