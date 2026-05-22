PODKAST REALITY CHECK

Dejan iz Kmetije danes ni zaročen, se pa dogajajo druge spletke in romance: »Žan je poljubil Marka!« (VIDEO)

Dejan, najbolj pametno 'leni' kmet v letošnji sezoni resničnostnega šova Kmetija, menda sploh ni tako len. Ali pač, odvisno kako se mu zazdi. In če mu že kdo očita lenobo, pa mu prav zagotovo nihče ne more očitati, da ni nadpovprečno brihten.
Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec. FOTO: Neža Kralj

Žigo je iz Kmetije z izborom v dvoboj vrgel ravno prijatelj Dejan. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Dejan rad bere medije, ki pokrivajo njegove interese. FOTO: Anja Rijavec

G. P.
 22. 5. 2026 | 11:00
 22. 5. 2026 | 11:52
7:52
»Čisto odkrito, sploh nisem vedel, da sem se prijavil na Kmetijo. Prijavnico sem oddal eno jutro, ko mi je bilo malo lepo, pa sem si očitno želel malo delati,« se smeje Dejan Guzej, ki je že pred časom s humorjem sprejel oznako domnevno najmanj delovnega kmeta te sezone resničnostnega šova. »Ko so me klicali, da me sprejemajo v šov, sem šel gledat in res - prijavil sem se dvajset čez sedem zjutraj. To sem ziher ravno prišel iz 'nočnega šihta',« dodaja v vedno večjem smehu. Najbolj priden nedelavec pač raje dela z glavo kot z rokami, kar je dokazal več kot enkrat. Video podkasta si lahko pogledate pod tem odstavkom.

Dejan je sicer velik oboževalec resničnostnih šovov. Odkrito priznava, da ga zanima tako produkcija, kot psihologija za njimi, ter da vrže oko na večino oddaj, Kmetija se mu je od nekdaj zdela še posebej zanimiva. Že samo to, kako lahko posnamejo najprej neko dogajanje od daleč, nato pa se kader takoj premakne na tekmovalca, ki dogajanje komentira, nato spet nazaj, se mu je zdelo fascinantno. »Kako to oni naredijo, a vmes prekinejo dogajanje pa gredo snemat izjavo, ali kaj naredijo ... take stvari sem se vedno spraševal ... pa še ena stvar je - vsako leto sem gledal Kmetijo in vsako leto so mi šli tekmovalci na živce.«

»Zakaj bi šli vedno drugi meni na živce kot gledalcu, bom šel jaz letos noter in šel jaz na živce ljudem«

Kot poznavalec resničnostnih šovov je Dejan točno vedel, v kaj se spušča. Ker je bil vedno »pameten« za druge v prejšnjih sezonah, je sklenil najbolj logično pošteno stvar - iti, potešiti radovednost, kako je videti produkcija, ter preizkusiti zadevo na svoji koži: »Bom šel jaz letos noter in šel jaz na živce drugim ljudem,« pove skrajno resno, kot smo od njega že vajeni. To je pa tudi vse, kar ga je motiviralo pri prijavi. Čeprav bi mogoče pričakovali odgovor, da je bila njegova glavna motivacija zaroka svoje partnerke, pa ni bilo čisto tako. Za to idejo se je odločil šele kasneje, ko je že vedel, da je v šov sprejet in je razmišljal, kaj zanimivega lahko ob tej izkušnji še ušpiči. 

Želja po zaroki v Kmetiji ni bila taktika, bila pa je taktika naveza z Žigo

Čeprav so sotekmovalci namigovali, da Dejan ne misli res zaročiti dekleta in da je ta njegova želja samo taktika, temu ni bilo ravno tako. »Prvi teden v Kmetiji sem dojel, kako močno jo pogrešam, zato se mi je ideja z zaroko zdela vedno boljša«. Sprva ni niti imel posebnega cilja, kako daleč želi priti, niti kdaj bi izvedel idejo z zaroko, želel si je samo, da ne bi izpadel ravno prvi teden. Se je pa želja po obstanku v šovu močno okrepila, ko se je spoprijateljil z Žigo Sedevčičem. Njuna naveza pa je hitro postala ena izmed najbolj zanimivih letošnje sezone.

Z Žigo sta ogromno spletkarila. Večinoma sta se dobivala na vrtu, kjer sta 'napovedovala prihodnost'. To pomeni predvsem, da sta nenehno preučevala odnose med tekmovalci. Ko je bilo kje napeto, sta znala narediti tisto zadnjo malo neopazno potezo, ki je stvari porinila čez rob. Sotekmovalci zelo dolgo niso posumili, da je vse skupaj maslo njune pretanjene psihološke igre, s čimer sta dokazala, da sta bila letos nesporno najinteligentnejša člana družine, pa če sta vam všeč ali ne. »Imela sva prav oddajo, imenovala sva jo Nostradamus oziroma Nostradamusove večerje,« kjer sta za en dan vnaprej sotekmovalcem napovedala, kaj se bo zgodilo na posestvu. Po napovedi sta za dogodek preprosto poskrbela, zato je bilo videti, kot da res napovedujeta prihodnost. 

Žiga o navezi z Dejanom, pa tudi o svojem delu izven Kmetije: »Legalno lahko izdaš račun za seks, prostitucija je registrirana na Fursu« (VIDEO)

Žigo so mu v kajžo pripeljala varnostnika

Čeprav se je Žiga zdel marsikomu čudaški ali pa celo problematičen, Dejan poudarja, da je bil edini, s katerim se je lahko pogovarjal na visokem nivoju. »Z Žigo se lahko pogovarjaš vse, od vesolja pa do ku***arije ... ampak redkokdo ga je razumel. Jaz sem ga,« se smeje. Mu pa ne smeš odkriti pokrova, kar je najbolj občutila Carmen Osovnikar. Z njo sta imela prave borbe, Žiga pa se ji ni dal ter ji je povedal svoje. Na neki točki so bile stvari celo tako vroče, da so preventivno okrepili varnost. V njunem finalnem večeru v kajži pred dvobojem sta mu Žigo pripeljala dva varnostnika, kot da je kriminalec, kar se je zdelu Dejanu neskončno smešno. Po Žigovem odhodu mu je postalo dolgčas in stvari niso bile več iste.

La Toya namignila o zmagovalki Kmetije in razgrnila številke o Arturju: »On bi prišel, ampak je zahteval preveč!« (VIDEO)

Težko je gledal Žanov in Janov klan, zato je naprej porinil Aleksandro

Tako kot je imel na Kmetiji svoje najljubše ljudi, je imel tudi najmanj ljube. Težko je prenašal dvojčka in njun klan, ki so po njegovem s svojo taktiko šli predaleč. »Gledali so res samo za svojo rit ... nenehno sta samo računala, koliko glasov morata pobrati, nič drugega. S tem da Žan je nenehno taktiziral, a si ni upal realizirati, medtem ko si je Jan upal bistveno več«. Najbolj pa občuduje Igorja Mikiča, za katerega pravi, da se mu res vidi, da ve kaj dela: »Njega so imeli za boga«.

Je pa tudi on, tako kot La Toya Lopez mnenja, da je bil največji taktizer Franc Vozel, ki je Dejana načrtno prikazal kot lenuha. »Tisti teden, ko smo morali kovati žeblje, je Franc na začetku jasno naročil taktiko, naj grem jaz na vrt kopat luknje za zaščito proti toči, onadva z Gregorjem pa bosta kovala žeblje. Cele dneve sem bil tam, sam sem izkopal 60 lukenj, onadva sta pa žeblje delala. Na koncu pa je rekel, da nisem nič delal, ker nisem žebljev koval. Isto me je potem obtožil tudi Gregor, ki je bil zaradi premalo žebljev ob imuniteto. Takrat mi je vse dol padlo,« zaključi. S tem, ko je za glavo družine ob svojem odhodu določil Aleksandro, jim je tako 'v zahvalo' pomešal štrene.

Dokončno se je naveličal, ker je produkcija nenehno premikala obisk najdražjih

Poleg tega, da se je naveličal klanovskih taktik, je bil nekdanji bodybuilder počasi že shiran, lačen in brez volje. Vse bolj pa je kazalo tudi, da res ne bo imel priložnosti za zaroko svoje drage. »Najprej je bilo rečeno, da bodo obiski naših bližnjih v desetem tednu, zato sem potrpel. Nato so premaknili v enajsti teden, naj bo, potrpim še to. Ko pa so obiske ponovno premaknili, se mi pa preprosto ni dalo več, saj nisem tele« pove. Danes še vedno ni zaročen. »Od takrat preprosto še ni bilo dovolj posebne priložnosti ... mogoče pa bo v naslednji sezoni Kmetije,« še namigne in priznava, da bi z veseljem šel v še eno sezono. »Šel bi, samo da mi ne bi poturili kake Carmen, ampak saj ona itak več ne more priti,« še pokomentira situacijo s Carmen, ki je, ker se je vdala brez boja, dobila prepoved nadaljnjega sodelovanja.

Najbolje bi bilo imeti koga, ki ne poje veliko, recimo Mark Barzić. Ampak tam obstajajo, no ... druge nevarnosti menda, se še ponorčuje Guzej. Mark naj bi sicer imel manjšo 'romanco' z Žanom, se govori po socialnih omrežjih. V nekem streamu naj bi se celo poljubila, pravi Dejan, a mu res ni do razlaganja podrobnosti. Ni pa to prvič, da slišimo, da naj bi Mark do Žana na neki točki čisto zares gojil določene občutke ... kar bi lahko razložilo marsikaj, kar se je letos zgodilo med in po snemanju šova.

