Denis Avdić vstal in odšel: kaj ga je vrglo iz studia ŠOKkasta?

V studiu ŠOKkasta je po več kot 120 epizodah prišlo do nepričakovanega scenarija. Med pogovorom z Denisom Avdićem in Laro Tošić je priljubljeni radijski voditelj preprosto vstal in brez besed zapustil studio. Brez drame, brez velikega govora – a dovolj, da je celotna ekipa za trenutek obstala. V zgodovini podkasta se kaj takšnega še ni zgodilo. Denis in Lara sta v ŠOKkastu spregovorila o 28-urnem dobrodelnem maratonu, ki ga poslušalci radia že dobro poznajo. Gre za noč brez spanja, čustveni vrtiljak, na katerem se iz smeha v jok preselijo v eni minuti. »Na to se v resnici ne moreš pripraviti,« je priznal Denis. »V 28 urah v studio pride prek sto gostov. Vse to ekipo čaka v prihodnjem tednu, ko bodo ponovno zbirali denar za ljudi v stiski.

Denis in Lara sta bila gosta nove epizode ŠOKkasta. FOTO: Marko Feist

Se pa postavlja vprašanje, zakaj je Denis odšel? Kaj ga je premaknilo do te točke? Odgovor boste izvedeli v novem ŠOKkastu, v katerem sta z Laro iskreno razgalila svoj svet: 28-urni dobrodelni maraton, delo na radiu in odločitev, ki je Denisu letos skoraj obrnila življenje na glavo. Več v ponedeljek bo 19.00 na portalu Slovenskih novic.

