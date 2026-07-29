Edvard v studiu osupnil voditeljico: v trenutku je izračunal, na kateri dan se je rodila (VIDEO)

Mlada genija Edvard in Frida Kaloh sta v novi epizodi podkasta ŠOKkast navdušila z znanjem, sproščenostjo in mladostno energijo, za posebno presenečenje pa je poskrbel Edvard. Voditeljici Petri Kalan je po datumu rojstva pravilno povedal, na kateri dan v tednu se je rodila, in jo s tem pustil skoraj brez besed. Ne gre za ugibanje, temveč za matematično formulo, ki jo je Edvard izpilil do te mere, da lahko za poljuben datum določi pravi dan v tednu. Svoje znanje je nato spremenil še v računalniški program, v katerega uporabnik vpiše datum, program pa mu takoj pokaže, ali je bil takrat ponedeljek, torek, sreda ali kateri drug dan.

Frida in Edvard sta zelo povezana, čeprav se tudi kdaj sporečeta. FOTO: L

Program dokončal na novoletni dan

»Ko smo bili v Palmanovi na šahovskem turnirju, mi je ati pokazal, kako to deluje. Najprej nisem razumel, potem pa mi je ChatGPT dal primer in mi razložil. Takrat sem razumel,« je povedal Edvard. Oče ga je nato za šalo vprašal, ali bi znal izdelati tudi program. Izziv je vzel resno in 31. decembra ob pol dvanajstih zvečer še vedno sedel za računalnikom. Ker mu program ni deloval, je ob pol enih vendarle odšel spat, naslednji dan pa ga je dokončal. »Prvega januarja sem naredil program, ki zdaj dela,« je ponosno razkril. Z navdušenjem ga je pohvalila tudi voditeljica. Edvard in Frida sicer ne blestita le na enem področju. Edvard sanja o stroju za teleportacijo, Frida pa uživa v umetnosti in igranju namiznega tenisa.