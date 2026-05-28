PODKAST REALITY CHECK

Ema iz Kmetije: »Janova mama z La Toyo spletkari proti meni, Urška pa ni mogla biti testirana na nosečnost pred šovom, ker jaz nisem bila!« (VIDEO)

Ema iz letošnje sezone Kmetije si je od nekdaj želela, da bi lahko bila del tega šova. Odlična taktizerka in pretkana igralka bi lahko prišla zelo daleč ... če je ne bi zmedla ljubezen.
Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec. FOTO: Neža Kralj
G. P.
 28. 5. 2026 | 11:00
5:33
A+A-

Imamo mnogo razlogov, zakaj letošnje sezone resničnostnega šova zlepa ne bomo pozabili. Eden izmed njih je tudi Ema Dragišić, ena izmed najmočnejših, najglasnejših in najbolj drznih tekmovalk, ki bi zaradi svoje odločne svojeglavosti skorajda odletela s posestva. Od glave družine pa vse do kazni zaradi neupoštevanja pravil, Ema bi se s svojim ognjem lahko prerinila čisto do konca. In se tudi je, na nek način, le da preko svojega Jana. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Raje vidi, da zmaga Aleksandra, kot da bi imel možnost Janov brat Žan

Po zloglasnem sporu zaradi ukradene pratike zagotovo nismo pozabili, da si je bila Ema najbolj v laseh s finalistko Aleksandro April, ki je kot po zakletem naključju postala zadnja finalna nasprotnica njenega fanta Jana Zoreta. Aleksandra je sicer presenetila marsikoga, ne samo Eme. A presenetljivo, po ogledu oddaje Ema o Aleksandri nima več tako slabega mnenja. Nasprotno, raje ima njo, kot Janovega brata Žana Zoreta: »Njega bi zaje***a, takoj ko bi ga lahko,« pove brez pretvarjanja. Jan, Juš, Alenka, Pia, potem pa se seznam Eminih najljubših sotekmovalcev počasi konča.

Žiga o navezi z Dejanom, pa tudi o svojem delu izven Kmetije: »Legalno lahko izdaš račun za seks, prostitucija je registrirana na Fursu« (VIDEO)

»Jan je ob Urškinem obisku izvedel, da sem bila jaz vmes s svojim bivšim«

Da se je njuna zveza z Janom nadaljevala tudi po šov, je gledalce nekoliko presenetilo. Krivo je bilo predvsem to, da je Jan izkazoval naklonjenost tudi Nuši Šebjanič in La Toyi Lopez. »Na začetku niti nisva bila toliko blizu, potem pa se je zaljubljenost počasi razvila ... koliko si pomeniva, sva spoznala šele, ko sem jaz izpadla. In to še kar traja«. A takoj ko je odšla, stvari še nista imela tako dorečenih. Jan je imel zunaj šova dekle, prav tako je bila zasedena tudi Ema. »Jan je ob Urškinem obisku izvedel, da sem bila jaz s svojim bivšim fantom ... ampak sem mu lepo povedala, da ima punco tudi on in da nisva ničesar dorekla«. Zaradi tega naj bi bil nanjo celo jezen. A Ema je preprosto pričakovala, da bo po odhodu iz šova nazaj s svojim takratnim dekletom in ne z njo, podobno kot je po svoji aferi lani storil Tim Novak

Urška in Žan po Kmetiji živela skupaj: »V šov nisem prišla noseča, uradni krvni testi pred vstopom bi to pokazali!« (VIDEO)

Zdrahe so nato poglobila druga dekleta, ki so Janovi bivši še pred koncem snemanja povedala za Emo, zato je šlo vse skupaj 'v franže'. A ravno to je odprlo prosto pot, da sta si končno priznala čustva in postala par.

La Toya je Jana vabila, naj z njo nastopi: »Samo stran od mojega fanta!«

Čeprav se je okrog Jana vil cel vlak deklet, pa je bila po Eminem mnenju najbolj vztrajna La Toya. »Jana je večkrat poklicala, ga spraševala ali bi z njo nastopil, mu za to ponujala tudi plačilo ... meni je Lili še vedno nekaj posebnega, ponosna sem da sem bila tam z njo in da sem jo ravno jaz vrgla ven, ampak - samo stran od mojega fanta!«

La Toya namignila o zmagovalki Kmetije in razgrnila številke o Arturju: »On bi prišel, ampak je zahteval preveč!« (VIDEO)

Ema sicer vseeno misli, da je bilo zbliževanje Jana in La Toye bolj za šov iz njegove strani, čeprav je La Toya to vzela čisto drugače in veliko bolj resno. »Preprosto se ne bom sekirala zaradi tega. Če me bo pa zanjo zamenjal, potem pa kar,« zaključi smeje, a odločno. V njuno zvezo sicer nihče ne dvomi, a ravno včeraj je Jan na premieri zadnjega dekla Kmetije La Toyo pred vsemi poljubil na usta.

Ema in Jan trenutno opremljata skupno stanovanje. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram
Janova mama redno kliče La Toyo in spletkari proti Emi

Čeprav Jan ni v neki redni navezi z La Toyo, pa se slednja redno sliši z Janovo mamo. »Vem, da se onidve nekaj kličeta. Janova mama mi želi delati probleme, to ni nič novega. Zakaj ji nisem všeč, nimam pojma, ni pravega razloga,« še pove. Mama dvojčkov se je že v oddaji izkazala kot nekdo, ki ima močno in jasno mnenje o vsem, zelo rada pa ga tudi izrazi. Tudi Urške Gros ni marala in jo je obtožila, da otrok ni Žanov, še preden je Žan utegnil do konca povedati, kdo Urška sploh je in kako stvari stojijo. 

Kmetija, nora sezona in nora premiera: Jan in La Toya sta se poljubljala, nekateri so prišli v poročni obleki ... spet tretji pa bosi (FOTO)

Kaj pa Urška in krvni testi pred Kmetijo?

Ko že govorimo o Urški, tudi tu ima Ema nekaj novic. »Zmotilo me je, da je rekla, da so nas pred Kmetijo s krvnimi testi testirali na nosečnost. Prav šla sem si pogledat svoje rezultate,« doda pikantne podrobnosti. V prejete papirje zdravniškega pregleda se je iz radovednosti močno poglobila. »Nikjer ne piše, da so nas testirali na hCG, hormon, katerega vrednost v krvi se testira pri nosečnosti. Bi samo rada razčistila, da ni ona dobila kakšnega drugačnega testa kot me ostale,« malo sarkastično pripomni. Sicer pa nima proti Urški prav ničesar, naj živi svojo pot. V nasprotju z Janom, ki je glede dogajanja še vedno zelo jezen. Komentarja obeh dvojčkov še čakamo, prihajata v naslednjih dveh epizodah Reality Checka.

Ema medtem cilja na nove sezone Kmetije. Res si želi osvojiti ta šov, poskušala je še večkrat in še bo. Kar pomeni, da se lahko nadejamo, da bomo ognjevito blondinko kmalu spet uzrli pod klobukom glave družine.

Dejan iz Kmetije danes ni zaročen, se pa dogajajo druge spletke in romance: »Žan je poljubil Marka!« (VIDEO)

 

podkastreality checkKmetijaresničnostni šovema dragišićAnja RijavecŠOKkast
