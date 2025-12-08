Gorka Berden v ŠOKkastu: S sestro imata nenavadni imeni (VIDEO)

Pri petnajstih letih se je skupaj z mamo in sestro preselila v Lizbono, kjer je njena mama postavljala prvo slovensko veleposlaništvo. Selitev v Lizbono je bila zanjo zelo težka, saj je morala zapustiti svoje prijatelje, šolo in vse, kar ji je bilo domače. Prilagajanje novemu okolju in učenju portugalščine je bilo sprva izziv, vendar je sčasoma začela ceniti lepote in prijaznost Lizbone ter njenih prebivalcev. Gorka in njena sestra Čila imata nenavadni imeni, ki ju je izbrala njuna mama. Ime Gorka izhaja iz besede "gorko" (zdrava), kar je bilo v osemdesetih letih neobičajno in je povzročilo določene zadrege pri njenem očetu. »Ime je izbrala mama in kroži celo neka zgodba, da je bilo mojemu očetu tako nerodno, da svojim badmintonskim kolegom en mesec ni upal povedati, kako je hčeri ime, ker to je bilo za tiste čase tako nekaj nezaslišanega,« nam je razkrila. Gorka je kot otrok zaradi svojega imena trpela, saj se ni ujemalo z običajnimi imeni njenih vrstnic. Vendar zdaj ceni unikatnost svojega imena in zgodbo, ki jo nosi.

Gorka Berden si včasih ni predstavljala, da bi živela in delala kjer koli drugje kot v Parizu. FOTO: Osebni Arhiv

Zaslovela v seriji, sedaj stopa v čevlje Helene Blagne

Gorka je širšo slovensko javnost osvojila z vlogo Miše v seriji "Da, dragi, da, draga". Čeprav je bilo snemanje naporno, je bila izkušnja zelo pozitivna in ji je prinesla prepoznavnost. Serija je odsevala povprečne slovenske odnose in gledalci so se zlahka poistovetili z liki. Pred kratkim pa je sprejela vlogo v predstavi Šminka in sekirca, kjer z ramo ob rami stoji z vsestransko Rebeko Dremelj. Čeprav je v projekt vstopila sredi vaj, namesto slovenske pevke Helene Blagne, se je hitro prilagodila in uživa v sodelovanju. Predstava je komedija, ki se dogaja v gozdu in prinaša veliko smeha in komičnih situacij.

Rebeka in Gorka sta dokazali, da sta odličen tandem. FOTO: Anže Krže

Nekoč pa si močno želi igrati v resnih dramskih vlogah, še posebej v zgodovinskih ali tragičnih zgodbah. Verjame, da je zdaj, z več življenjskimi izkušnjami, pripravljena na takšne vloge, ki zahtevajo globino in čustveno intenzivnost.

Romantičen študij v tujini

Študij igre v Parizu se morda sliši kot čista romantika, preplet umetnosti in pariškega šarma, a igralka Gorka Berden se obdobja v tujini spominja z bolj prizemljene, a še vedno izjemno tople perspektive. »Zdaj, ko pogledam nazaj, je točno tako, ker se mi zdi, da imamo ljudje to dobro lastnost, da se radi spomnimo lepih stvari,« in mednje uvršča zadovoljstvo s študijem, tesna prijateljstva ter občutek, da je kljub velikemu mestu našla svoj krog ljudi. Obkrožena s prijateljicama iz Slovenije in Portugalske ter živahno slovensko druščino je Pariz doživljala kot prostor raziskovanja in mladostnih dogodivščin. A mesto je imelo tudi svojo bolj samotno plat: neskončne vožnje z metrojem, občutek nepregledne množice in trenutke, ko se človek zave svoje majhnosti. Kljub temu Berden poudarja, da so bila to izjemno dragocena, skorajda privilegirana leta, ki jih danes ohranja v najlepšem spominu. Celotnemu podkastu prisluhnite na portalu Slovenskih novic.

