V žiriji so sedeli Darja Švajger, Raay, Jonas Žnidaršič in Tina Marinšek. Njihova naloga ni bila le ocenjevanje – pomagali so pri izbiri pesmi in pripravi na nastop, obenem pa so skupaj z gledalci odločali, kdo ostane in kdo gre domov. In prav tu se začne tisti del zgodbe, ki ga na TV pogosto čutiš, a redko slišiš na glas. Po letih je o izkušnji spregovorila tudi Tina Marinšek, ki je bila takrat – kot pravi sama – stara komaj 20 let. »Prve mesece je bilo zelo fajn potem pa so se v ozadju začele dogajatI različne stvari,« nam je razkrila. Malo časa za komentarje, malo prostora za resnično mentorstvo, veliko dinamike v ozadju. Povedala je tudi, da je proti koncu šova postala bolj indiferentna ter da je tekmovalce pogosto videla kot mlade, ki so prišli polni upanja – a so hitro trčili ob to, da televizija iz njih dela šov. »Vsi razumemo, to je televizija, ampak da bi vsaj vsak tekmovalec dobil nekaj, da gre malo bogatejši iz tega, da ima vsaj nek pameten komentar, ki mu lahko koristi,« si je takrat želela Marinškova.

V oddaji TVS Misija Evrovizija so bili žirantje Darja Švajger, Raay, Jonas Žnidaršič in Tina Marinšek. Foto: RTV Slovenija

Kdo je prišel do finala – in kdo je na koncu šel v Baku?

Misija Evrovizija je bila dolga selekcija, saj se je v šovu se je predstavilo 32 kandidatov, napredovali so skozi več oddaj in glasbene izzive. V polfinalni fazi so se kot najbolj izpostavljene oblikovale finalistke – med njimi Nika Zorjan, Eva Boto ter dvojčici Nika in Eva Prusnik. Končna evrovizijska karta pa se je nato dokončno izkristalizirala v okviru zaključka procesa: Slovenija je v Baku poslala Evo Boto. Oddaja je pustila močan pečat tudi uradno: Misija Evrovizija in voditelj Klemen Slakonja so pobirali nominacije, šov pa je prejel tudi viktorja za najboljšo zabavno oddajo, Slakonja pa je bil nagrajen v kategorijah, v katerih je bil nominiran.