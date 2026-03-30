Grozljiva napoved vedeževalca Blaža: Bomo dobili vlado ali odšli na volitve? (VIDEO)

V času politične negotovosti in vprašanj, ali bo Slovenija dobila stabilno vlado, smo v oddaji ŠOKkast odgovor poiskali tam, kjer ga marsikdo ne pričakuje – v kartah. Vedeževalec Blaž Knez je, čeprav zadržan do političnih tem, vendarle sprejel izziv in poskušal razbrati razplet. »Zdaj je bil čas volitev, a zdaj taka nemirna situacija ne,« je dejal in dodal, da je trenutno stanje vse prej kot jasno. Po njegovih besedah se zdi, da so v igri predvsem tisti, ki skušajo usmerjati tok dogodkov, medtem ko ostali čakajo, kaj se bo zgodilo z državo.

Bo vlada sploh nastala?

Na vprašanje, ali bomo do poletja dobili vlado ali pa bomo znova odšli na volitve, je Knez najprej okleval. »Politika pa to nerada udeležujem,« je priznal, a nato vendarle razgrnil karte. Rezultat? Ni spodbuden. »Uf. Karte so grozne, niso lepe,« je odkrito povedal. Čeprav ni želel podati povsem neposrednega odgovora, je med vrsticami jasno nakazal, da razplet ne bo enostaven. Stabilnost, ki si jo mnogi želijo, se po njegovem občutku še ne kaže. Knez je večkrat poudaril, da ne želi biti preveč direkten, saj so napovedi lahko občutljive. »Sem preveč direkten in to je problem,« je priznal z rahlim nasmeškom. A prav ta neposrednost je razkrila bistvo – prihodnost političnega prostora ostaja negotova. Bo Slovenija dobila vlado ali pa se bo znova znašla na voliščih? Jasnega odgovora ni dal, a občutek, ki ga puščajo njegove karte, ni pomirjujoč. Ostaja vprašanje: nas čaka še ena politična prelomnica?