Hladen tuš za slovenskega pevca: želel je presenetiti slavljenko, ona ga ni prepoznala (VIDEO)

Luka Basi, znan po svojem prepoznavnem glasu in energičnih nastopih, je doživel precej neprijeten trenutek na enem od svojih nastopov presenečenja. Kot sam pravi, je bilo to pred osmimi leti, ko so ga povabili na zabavo, a je doživel, da ga publika ni prepoznala. »Stopim na oder, nič. Pač nič,« je v smehu opisal svoj občutek, ko je začel peti, a ni bilo nobene reakcije. Kljub temu se ni vdal in nadaljeval s pesmijo, medtem ko so gostje uživali ob gledanju diapozitivov. »Normalno so jedli, ni bilo reakcije, ne, niti ene,« je povedal Basi, ki je bil sprva presenečen nad tišino v dvorani.

Ko je končal s petjem, pa je sledil šok – slavljenka se mu je približala in mu dejala: »Jaz sploh ne vem, kdo si ti.« Basi je v trenutku ohranil dostojanstvo in zadevo speljal kot pravi profesionalec. Kasneje je izvedel, da je bila njena sestra velika oboževalka njegove glasbe, kar je nekoliko olajšalo nastalo situacijo. »Na koncu je bila edina, ki je plesala,« je dodal Basi. Kljub vsemu, pevec ni obupal in je iz izkušnje vzel le pozitivno: »Nikoli nisem bil takšen, da bi me take stvari prizadele.«

Za zaključek je Luka Basi dodal, da je bil za njega ta dogodek predvsem presenečenje samemu sebi. »Zakaj bi nekdo sploh plačal za nekaj, kar ni imelo efekta? Mislim, to je kot da bi ženi pripeljal nov avto, ona pa bi želela čoln,« je s humorjem zaključil. Kljub začetnemu razočaranju pa je pevec še vedno optimističen glede prihodnosti svojih nastopov.