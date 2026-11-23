Ian Rožac priznava, da mu je sodelovanje v priljubljenem kuharskem tekmovanju življenje postavilo na glavo. »Joj, to je bila zame kot ena raketa. Zdaj je zelo pestro, ampak sem si tega po tihem ves čas tudi želel,« je povedal v ŠOKkastu. V tekmovanje je vstopil kot ljubiteljski kuhar, ki je najraje ustvarjal v domači kuhinji, iz njega pa odšel z veliko več znanja, samozavesti in poguma za preizkušanje novih okusov. A pot še zdaleč ni bila lahka. »Po enem tednu sem si rekel: Kaj sem se jaz šel? Kam sem se jaz vpisal?« se je spominjal začetnega šoka. MasterChef je primerjal z ekonom loncem, v katerem so vsa čustva desetkrat močnejša, veselje večje in žalost globlja. Med neprijetnimi trenutki sta mu v spominu ostali ponesrečena jed s kranjsko klobaso in pomotoma zamenjana glazura, ko je v naglici uporabil Juretovo. Napako je takoj priznal, a ga je skrbelo, da bodo gledalci mislili, da je to storil namenoma. Danes se temu smeji, takrat pa je bil zaradi pritiskov precej bolj občutljiv.

Njegova energija je nalezljiva. FOTO: Marko Feist

Maminemu pismu so sledile solze

Eden najbolj ganljivih trenutkov tekmovanja je bil zanj prihod pisma, ki mu ga je napisala mama. Prav to pismo je prinesel tudi v studio ŠOKkasta. »To je nekaj najlepšega, kar bi mi lahko dala v življenju. Vem, da je to kos papirja s sporočilom, ampak jaz sem ga v tistem trenutku potreboval,« je priznal. Povedal je, da je mamino pisavo prepoznal takoj, ko je odprl mapo, in planil v jok. Pismo namerava hraniti vse življenje. Solze pa so ga spremljale tudi ob izločitvi iz tekmovanja. »Jokal sem štiri dni zapored. Prvi dan, ker sem videl, kaj me čaka, drugi dan, ker je prišlo na VOYO, tretji dan, ker je prišlo na POP TV, četrti dan pa, ker sem objavil na Instagramu,« je razkril. Kljub žalosti ni čutil jeze, saj je vedel, da je dal vse od sebe in da so sotekmovalci močno napredovali. »Za vedno, do konca življenja, bom hvaležen MasterChefu in celotni ekipi,« je poudaril.

Zaradi MasterChefa izgubil skoraj vsa sodelovanja

Čeprav mu je oddaja pozneje prinesla veliko prepoznavnosti, je moral zanjo plačati tudi precejšnjo ceno. Med snemanjem je namreč še vedno delal kot zunanji sodelavec v agenciji, zato so bili njegovi dnevi izjemno naporni. »Zjutraj sem vstal ob šestih, dve uri delal pred snemanjem, šel na snemanje, zvečer končal in potem doma delal še dve uri,« je pojasnil. Ker skoraj pol leta ni imel časa ustvarjati vsebin za družbena omrežja, je izgubil skoraj vsa dotedanja sodelovanja. »Tudi finančno sem se moral precej pobirati, vse do predvajanja. Res sem dal za MasterChef vse,« je priznal. Njegovo nenadno izginotje z družbenih omrežij je sprožilo številna ugibanja, nekateri so bili celo prepričani, da sodeluje v resničnostnem šovu Kmetija. Ian je govorice pustil pri miru, saj zaradi pogodbe ni smel razkriti svojega sodelovanja v MasterChefu. Ob tem je poudaril, da televizija ni prikazovala izmišljenih dogodkov, gledalci pa niso mogli videti, kako izčrpani in pod pritiskom so bili tekmovalci v resnici.

S seboj je prinesel mamino pismo, ki ga bo hranil za vedno. FOTO: Marko Feist

Od ocenjevanja fasad do lastne blagovne znamke

Ian, ki so ga številni poznali že po zabavnih videih na TikToku in ocenjevanju slovenskih fasad, danes gradi tudi svojo poslovno zgodbo. Že dve leti razvija blagovno znamko Pop Matcha, s katero želi kakovostno mačo približati slovenskim ljubiteljem napitkov. Kar se je začelo kot hobi, je preraslo v njegovo službo in veliko strast. Njegov cilj je, da bi bila mača dostopna v lokalih in restavracijah po vsej Sloveniji ter za naročilo na dom. Pripravlja tudi kulinarične dogodke, delavnice in izobraževanja, na praznični stojnici v Šiški pa namerava obiskovalcem ponuditi mačo in vaflje. Posebno presenečenje pripravlja tudi s sotekmovalcem Dominikom Gajškom, s katerim sta se med snemanjem zelo povezala. V središču Ljubljane načrtujeta kulinarični večer z dolgo mizo, štiri hodnim menijem in jedmi, povezanimi z MasterChefom. Ian pa ob vseh novih poslovnih izzivih ostaja zvest tudi svojemu prepoznavnemu videzu, saj obožuje broške, bisere in vse, kar se sveti. »Vedno sem bil to, kar sem. Nikoli nisem znal drugače,« pravi tekmovalec, ki mu je MasterChef poleg kuharskega znanja prinesel tudi pomembno spoznanje: da se mu zaradi tega, kar je, ni treba spreminjati.