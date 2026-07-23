Igralec Andrei Lenart o slavi, zaslužkih in odrekanju: začel je čisto na dnu (VIDEO)

Andrei Lenart je svojo igralsko pot začel z majhnimi koraki, ki so ga vodili do večjih priložnosti. Kot je povedal, je bilo snemanje »Odiseje« izjemno zahtevna izkušnja, ki je zahtevala veliko fizične in psihične vzdržljivosti. Snemanje je potekalo na različnih lokacijah, kot so Grčija, Islandija, Škotska in Sicilija, kjer je ekipa snemala na pravih ladjah, brez uporabe vizualnih efektov. Lenart je kot član Odisejeve posadke preživel tri mesece veslanja in jadranja, kar je bilo izjemno naporno. Poudaril je, da je bilo snemanje fizično najzahtevnejše v njegovi karieri, saj so snemali v različnih vremenskih pogojih, od vročega sonca do ledenega dežja. »Ves čas sem se spraševal, ali se to res dogaja,« je opisal občutke ob sodelovanju pri eni največjih filmskih produkcij zadnjih let. Vse skupaj so snemali v lanskem letu, vendar je moral svoje največje doživetje, kar nekaj časa obdržati zase: »Celotno snemanje, vse informacije, ki jih imaš glede projekta, so popolna skrivnost. Moji najbližji so vedeli, na katerem projektu delam. To je bilo pa večinoma tudi to, kar sem jim povedal,« nam je zaupal.

Andrei Lenart. FOTO: Sandi Fiser

O sodelovanjih z megazvezdniki in zaslužki v filmski industriji

Pot do Hollywooda pa ni bila lahka. Lenart je začel kot pomočnik na snemanjih, nato pa je že na prvi avdiciji dobil vlogo v filmu Kingsman: Tajna služba. Pozneje je sodeloval z Jean-Claudom Van Dammom, Kate Beckinsale in številnimi drugimi odmevnimi imeni. Čeprav se mu vrata velikih filmskih produkcij vse bolj odpirajo, Lenart opozarja, da zaslužki niso tako bleščeči, kot si mnogi predstavljajo. »Zaslužek je verjetno manjši, kot si ljudje predstavljajo. Od tega se da živeti, vendar če bi človek vštel vso življenjsko negotovost in odrekanja, to ni poklic, ki bi ga ljudem priporočal zaradi denarja,« je iskreno povedal. Dodal je, da je do rednih projektov izjemno težko priti, sam pa ima srečo, da trenutno dobiva dovolj priložnosti za delo. Po njegovih besedah lahko zgolj od igralstva preživi le približno štiri ali pet odstotkov članov ameriškega združenja filmskih igralcev. Še veliko več je takšnih, ki se v združenje sploh trudijo priti, saj morajo pred včlanitvijo že dokazati, da dejansko delajo kot igralci. Hollywoodski blišč tako za številne skriva precej manj glamurozno resničnost, polno avdicij, negotovosti in čakanja na naslednjo priložnost.

Andrei Lenart je zaigral ob boku številnih zvezdnikov. FOTO: Promocijsko Gradivo

Glavna vloga v Scorsesejevi seriji

V ŠOKkastu je pojasnil, da čeprav mu je uspelo prodreti v svet velikih produkcij, življenje igralca ostaja negotovo, saj vsako leto opravi več kot sto avdicij, vlog pa dobi le nekaj. Zdaj ga čakajo novi projekti, sam pa si želi dokazati, da se zna poleg akcijskih junakov znajti tudi v povsem drugačnih vlogah. Andreieva mednarodna kariera se po Odiseji razvija s svetlobno hitrostjo. Razkril nam je dva velika prihajajoča projekta, kjer ga bomo lahko spremljali že zelo kmalu: »20. avgusta izide zadnja sezona popularne Netflixove serije Outer Banks, v kateri imam vlogo, pravkar pa sem v Rimu končal snemanje ameriške serije Martina Scorseseja, Martin Scorsese Presents: The Saints v Rimu, v kateri imam glavno vlogo v eni od epizod.« Njegova zgodba razkriva, koliko vztrajnosti, odrekanja in poguma se skriva za nekaj minutami, ki jih gledalci nato vidijo na velikem platnu.