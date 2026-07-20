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Iztok Gartner udaril po slovenski sceni: »Vse je en velik posran blef!«

Iztok Gartner v ŠOKkastu brez zavor: poročni prstan, težka bolezen in ostra klofuta slovenski estradi.
Iztok je znan po svoji iskrenosti in direktnosti. FOTO: Luka Maček
Iztok je znan po svoji iskrenosti in direktnosti. FOTO: Luka Maček
Petra Kalan
 20. 7. 2026 | 19:00
4:30
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Iztok F. Gartner, filmski kritik in ena najbolj prepoznavnih ter samosvojih osebnosti slovenske medijske scene, je v novem ŠOKkastu znova dokazal, da pri njem ni prostora za olepševanje. Brez dlake na jeziku je spregovoril o življenju, ljubezni, delu in preizkušnjah, ki so ga zaznamovale. Med vsemi predmeti mu največ pomeni poročni prstan, ki ga nosi od 21. marca, ko je večno zvestobo obljubil svoji Moniki. Prvič se je poročil pri 51 letih, zato prstan zanj ni le kos nakita, ampak simbol zrelosti, odgovornosti in pripadnosti. Ob njem čuti ponos, veselje in izpolnitev, ki je prej ni poznal. O ženi govori z iskrenim navdušenjem in poudarja, da brez strasti, povezanosti in medsebojne podpore ni srečnega odnosa. Prepričan je, da si morata partnerja drug drugega resnično želeti in si stati ob strani tudi takrat, ko življenje pokaže zobe. Prav Monika ter najbližji prijatelji so mu pomagali tudi v obdobju, ko se je znašel pred eno najtežjih preizkušenj svojega življenja.

O bolezni še ni pripravljen spregovoriti

Gartner je namreč razkril, da se je spopadel z resno zdravstveno težavo, ki bi ga lahko stala življenja, podrobnosti pa za zdaj še želi zadržati zase. Operacija je bila zahtevna, okrevanje pa dolgo in boleče, vendar mu je tudi takrat pomagal njegov značilni humor. O bolezni še ni pripravljen govoriti povsem odkrito, saj so rane očitno še sveže. Jasno pa je povedal, kako pomembna je bila pomoč ljudi, ki so ostali ob njem, ko mu je bilo najtežje. Za njegovo provokativno javno podobo se tako skriva tudi ranljiv človek, ki se zaveda, kako hitro se lahko življenje obrne na glavo. Manj znano je, da bi Gartner skoraj postal vzgojitelj predšolskih otrok. »Manjka mi izpit in diploma, ki jo imam napisano, mimogrede, z naslovom Otrok in film,« je razkril in dodal, da je eno leto tudi delal v vrtcu. Študija ni končal, ker so program ukinili, sam pa je zamudil zadnje roke, saj se mu, kot priznava, takrat ni mudilo.

Besedni dvoboj, ki se je končal grožnjo

Že od otroštva je kazal nagnjenje k provokaciji, nenavadnemu humorju in prestopanju meja, kar je pozneje postalo njegov zaščitni znak. Ker je iz Celja težko prodrl v širši slovenski medijski prostor, je vedel, da mora narediti nekaj izjemnega in dovolj kontroverznega, da ga bodo opazili. Tako je nastal Gartnerjev bordel, oddaja, ki je kar osem let premikala meje slovenske televizije. V njej je gostil pornozvezde, erotične umetnike in druge provokativne osebnosti, zato je oddaja hkrati navduševala in razburjala. Gartner poudarja, da je šlo za skrbno zasnovan šov, v katerem je bilo dovoljeno skoraj vse. Sam naj bi svojo voditeljsko vlogo ves čas opravljal profesionalno in brez osebnega vpletanja. Tudi danes se pogosto znajde sredi polemik, nazadnje denimo zaradi dogajanja okoli Melodij morja in sonca. Pravi, da sporov ne išče, vendar ga zaradi neposrednosti in iskrenosti pogosto doletijo kar sami.

FOTO: Luka Maček
FOTO: Luka Maček

O slovenski sceni

Velik kritik je tudi slovenske medijske in estradne scene, ki jo opisuje kot prostor pretvarjanja, neiskrenosti in velikih besed brez prave vsebine. »Glej, vse je en velik posran blef, vsi bi nekaj bili, vsi nekaj hočemo biti, a nihče nima pet hiš v Miamiju, nihče nima treh ferrarijev,« je bil brutalno neposreden. Moti ga, da se ljudje pred kamerami objemajo in si delijo nasmeške, takoj za hrbtom pa drug drugega opravljajo. Prav zato se raje druži z ljudmi, ki niso del sveta znanih obrazov in medijske prepoznavnosti. Znanstev ima veliko, pravih prijateljev pa le peščico. Posebej ga prizadene, ko nekomu pomaga pri projektu, pesmi ali nastopu, ta pa zanj nima časa, ko pomoč potrebuje sam. »To si pa zapomnim,« je povedal brez ovinkarjenja in znova pokazal, da pri njem zamere ne nastanejo zaradi malenkosti, ampak zaradi razočaranja nad ljudmi. Novi ŠOKkast tako razkriva Gartnerja, ki še vedno rad provocira, a je danes predvsem mož, borec in človek, ki si bolj kot aplavza želi iskrenosti.

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