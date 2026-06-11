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PODKAST REALITY CHECK

Jan iz Kmetije zavrača obtožbe: »Aleksandra je prva skočila name, če bi bil finalist kdo drug ne bi zamenjali igre« (VIDEO)

Po spektakularnem superfinalu letošnje sezone resničnostnega šova Kmetija se je tako na tekmovalca kot na Pop TV vsulo kritik. Psihološki pritisk, grizenje, izpahnjen prst, izrezani deli oddaje ... poleg tega pa še namigovanja, naj nasilje ne bi bilo samo predmet finala, ampak, ko so kamere ugasnile, kar celotne sezone. Kako daleč je šla letošnja Kmetija?
Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec, gost Jan Zore. FOTO: Neža Kralj

Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec, gost Jan Zore. FOTO: Neža Kralj

Če komu, privošči ravno Aleksandri. FOTO: Luka Kotnik, Pop TV

Če komu, privošči ravno Aleksandri. FOTO: Luka Kotnik, Pop TV

Zmagal ni, izgubil pa tudi ne! FOTO: Luka Kotnik, Pop TV

Zmagal ni, izgubil pa tudi ne! FOTO: Luka Kotnik, Pop TV

Z Emo sta čisto dobro in se veselita, da se vse skupaj malo umiri. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Z Emo sta čisto dobro in se veselita, da se vse skupaj malo umiri. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec, gost Jan Zore. FOTO: Neža Kralj
Če komu, privošči ravno Aleksandri. FOTO: Luka Kotnik, Pop TV
Zmagal ni, izgubil pa tudi ne! FOTO: Luka Kotnik, Pop TV
Z Emo sta čisto dobro in se veselita, da se vse skupaj malo umiri. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv
G. P.
 11. 6. 2026 | 10:30
8:21
A+A-

Na vsa ta vprašanja ima odlične odgovore Jan Zore, ognjeviti drugouvrščeni dvojček, brat Žana Zoreta. Za 50 000 evrov je šel v superfinalu na nož z zmagovalko Aleksandro April, ki je sicer odnesla denar, a tudi nekaj posledic borbe. V zadnji igri dvoboja je Jan Aleksandro namreč ugriznil, zaradi česar je bil dvoboj prekinjen. Natalija je takrat tudi zamenjala igro - nova igra, ‘sova na vereji’ je bila igra ravnotežja, v kateri nista imela fizičnega kontakta. Čeprav je Pop TV dogodek na kameri sumljivo oklestil, se je kaj kmalu razvedelo, da je Aleksandra poleg ugriza utrpela še izpahnjen prst. Občutek, da ni bilo prikazano vse, ter da je letošnja sezona rekorde gledanosti podrla ravno zaradi prevelike tolerance vsakovrstnega nasilja pred in za kamero, je nekatere bolj občutljive oboževalce šova nekoliko vrgel iz tira. A vse je popolnoma razložljivo, zagotavlja Jan. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

»Ravno zadnjič sem si video zavrtel v počasnem posnetku in lepo se vidi, da je ona prva planila name in me poskusila zgrabiti za vrat. Pri tem mi je dala prst v usta, oba sva pa imela itak zavezane oči. Vse se je zgodilo povsem naključno in v afektu,« pove Jan in se otrese očitkov o kakršnikoli načrtni grobosti do sotekmovalke. »Če bi bila situacija kakorkoli drugačna, recimo, da bi se to zgodilo med Igorjem in Žanom, ne bi nikoli spremenili arene. Še norčevali bi se iz obeh fantov,« meni. Poštenega dvoboja med mladim Janom na vrhuncu življenjske moči ter drobno in nekoliko starejšo Aleksandro tehnično zagotovo ni bilo enostavno načrtovati.

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Kmetija, nora sezona in nora premiera: Žan in La Toya sta se poljubljala, nekateri so prišli v poročni obleki ... spet tretji pa bosi (FOTO)

»Če bi me diskvalificirali, bi tudi to sprejel, a tu krivda res ni moja.. raje bi se boril proti Žanu«

Nekateri spletni komentatorji so bili že takoj mnenja, da bi bila namesto menjevanja igre edina ustrezna poteza takojšnja diskvalifikacija. Jan se tu ne brani, pravi, da bi odločitev pač sprejel, a da odgovornosti res ne vidi na svoji strani: »Tu bi si produkcija sama sebi naredila sramoto. Igro so izbrali oni in že tako je bila po mojem neustrezna. Če bi res želeli, da se vidi najboljši, bi dali poligon, tako kot lani. Tu pa so dali igro, kjer je predviden fizični kontakt - v igri je 50 000 evrov in naziv zmagovalca, vedeli bi lahko, da noben od naju ne bo popuščal. V drugi rundi pa spet ni bilo nič takega. Res sem jo zagrabil in podrl na tla, pri tem je prišlo do izpaha prsta. Se je sicer prestrašila, a ni bilo nič hujšega, zdravniki so jo takoj oskrbeli.« Pri tem ponovno spomni, da sta imela oba prevezo čez oči in nista točno videla, kaj počneta.

Zmagal ni, izgubil pa tudi ne! FOTO: Luka Kotnik, Pop TV
Zmagal ni, izgubil pa tudi ne! FOTO: Luka Kotnik, Pop TV

Žan je vedno rad pogledal Janove bivše simpatije: »Mogoče se bodo šli natančni trojček!«

Da bi finalni dvoboj raje videl v moči in proti drugemu moškemu, se podobno kot Jan strinja tudi njegov brat Žan Zore, ki je v prejšnji epizodi podkasta povedal, da bi najraje šel v igro brat proti bratu. A Jan meni, da brat proti njemu ne bi imel možnosti: »Nobene kondicije nima, Lana mu je morala sekati drva ... pa še fokus je popolnoma izgubil, ko se je zaljubil v Urško. Imel je veliko breme nad seboj. Jaz sem vedel da sem zafrknil, ko sem prevaral svojo punco, nisem imel več kaj izgubiti. Še v kurniku se z Emo Dragišić ni zgodilo nič, takrat sem jo še dal malo na hladno,« se smeje o svojem previdnem krmarjenju med dekleti. A postavni lomilec ženskih src se je na koncu seveda vendarle odločil zanjo - ampak šele, ko je bil za to pravi čas.

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Žan o svojih dveh romancah v Kmetiji: »Od Urške sem želel DNK test, od Marka pa, naj se preneha pretvarjati, da sva v zvezi!« (VIDEO)

Spogledoval se je namreč tudi z La Toyo Lopez ter z Nušo Šebjanić, a na koncu obe 'prepustil' bratu. Kot vemo, se je Žan na predvajanju finalne oddaje močno zbližal z La Toyo, namignil pa je tudi, da se veseli druženja z Nušo v Dubaju, kamor odhajajo na dopust v naslednjem tednu. »Mogoče se bodo šli natančni trojček,« ga še raznese v smeh na bratov račun. Kar se tiče neugodnega razhoda z bivšim dekletom, pa pravi, da je največ govoric raznesla Lana. A nič zato, z Emo je srečen. Nimata večjih težav, manjšo borbo sta imela le, ko je prišlo do medijskih vprašanj o skupnem otroku. »Res sem rekel, da ni zrela, ampak saj tudi jaz nisem. In to sem mislil izključno glede otroka. Sicer je Ema super pametna, sploh če sama tako hoče,« še pojasni. Če pa se bo zgodilo, pa sta povsem pripravljena sprejeti tudi to. Oba z bratom namreč obožujeta otroke.

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Z Emo sta čisto dobro in se veselita, da se vse skupaj malo umiri. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv
Z Emo sta čisto dobro in se veselita, da se vse skupaj malo umiri. FOTO: Zajem Zaslona, Pop Tv

Če komu, privošči ravno Aleksandri: »Izgubil sem zaradi lastnih napak«

Čeprav je 50 000 evrov izgubljenih, Aleksandri iskreno privošči. »Njena življenjska zgodba je težka, naj začne znova ... sicer pa se nimam kaj pritoževati nad tem. Imam vse, zavedam se, da danes marsikdo nima za življenje, sploh družine z majhnimi otroki.« Tudi s svojo nekdanjo partnerko je razčistil nesporazum glede njunega sinčka, čigar videa takrat ni dovolila vključiti v oddajo, kar ga je vidno prizadelo tudi pred gledalci. »Danes jo bolje razumem, želela ga je samo zaščititi pred vsem tem ... sicer pa bi ob zmagi najprej plačal celoletno preživnino vnaprej, naj malo uživajo, pa še nekaj naj ostane, da bo lažje začel življenje.«

Če komu, privošči ravno Aleksandri. FOTO: Luka Kotnik, Pop TV
Če komu, privošči ravno Aleksandri. FOTO: Luka Kotnik, Pop TV

No, nekaj malega bi lahko zaslužil tudi ob La Toyi, pa se je hitro odločil, da tudi tega denarja ne potrebuje. »La Toya me je povabila, da bi z njo zaigral na nekem njenem nastopu ... bil bi na odru, ona pa bi plesala okrog mene, pa še plačala bi mi. Ampak sem rekel da ne, držal se bom Eme,« hitro zavrne vsa namigovanja glede odnosa z bujno plavolaso porneso. Kljub temu da se njegova mama res pogosto sliši z njo, kot je povedala že Ema, se v te spletke ne misli prav nič vpletati. »Naj se slišijo in menijo, kolikor hočejo, pa naj vzame Žana,« se ponorčuje.

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Kaj pa nasilje izven kamer? Širile so se govorice, da naj bi bila na posestvu Kmetije med snemanjem policija

V dneh po premieri se je kot strela razširila vest, da naj bi Pop TV poleg poškodovanega prsta zamolčal še kar nekaj drugih nasilnih pripetljajev med snemanjem šova. Na posestvu naj bi bila večkrat policija, tolerirali naj bi se hudi psihološki pritiski, prisotne naj bi bile celo droge ... ob povedanem se Jan nekoliko popraska po glavi. In ni edini, govorice smo preverili z več različnimi neodvisnimi tekmovalci, a nismo dobili nobene posebej smiselne informacije. Večina pove, da so bili na posestvu res nenehno prisotni varnostniki, a to smo pričakovali. Nekateri omenjajo spor med Žigo in Carmen, spet drugi mislijo, da se to nanaša na neke stare informacije od zunaj. Vsi pa so enotni, da policije niso videli, tudi ne drog. Vstop v šov namreč navadno obsega natančen pregled osebe in osebne prtljage, kjer so odvzete ure, elektronske naprave, hrana in druge malenkosti. Prav tako so pod nenehnim nadzorom, težko bi zaužili karkoli in pri tem ostali dovolj dolgo neopaženi, razmišlja Jan. 

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Urška in Žan po Kmetiji živela skupaj: »V šov nisem prišla noseča, uradni krvni testi pred vstopom bi to pokazali!« (VIDEO)

V vmesnem času so govorice tudi že zamrle, tako da vse kaže, da je šlo za nekaj pretiravanja. Drži pa, da Kmetija ni za prestrašene po srcu. »Še Aleksandra je na Emo pritisnila tako, da ji je blazino napršila z oljem sivke, ko je izvedela, da je alergična nanjo. Ampak to je del šova, za Kmetijo se to meni zdi še v okvirih sprejemljive taktike,« meni Jan.

Več pa nam bo naslednjič povedala še zmagovalka sama, ki jo je, kot smo videli, še najbolj skupila. Je bil prst vreden 50 000 evrov? Verjetno je bil. Izvemo naslednji teden.

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