Jan Plestenjak odprl srce, spregovorili tudi prijatelji: Od pesmi za ženo do sprave pri Urošu Slaku (VIDEO)

Jan Plestenjak je pred sobotnim koncertom v Križankah ekskluzivno za Slovenske novice odprl srce. Spregovoril je o ustvarjanju, življenju, prijateljih in spominih, ki ga spremljajo na odru. Križanke imajo zanj prav posebno mesto, saj je tam šolo obiskoval njegov pokojni brat Domen Slana. Zato zanj ta oder ni le prizorišče velikih koncertov, ampak tudi prostor tihe intime. »Vsak nastop v Križankah me spomni nanj,« je razkril Jan. Prav ta spomin njegovim nastopom daje dodatno čustveno globino. Družina in osebne izkušnje so močno zaznamovale njegovo glasbo. In ko stopi na ta oder, z njim stopijo tudi vsi, ki jih nosi v srcu.

Plečnikove Križanke so postale čudovita kulisa za naš terenski studio. Foto: Dejan Javornik

Prijatelji se pokažejo, ko ti gre dobro

Plestenjak pogosto poudarja, da so prava prijateljstva ena največjih vrednot v njegovem življenju. Pravi prijatelji so tisti, ki ostanejo ob tebi v dobrih in slabih časih. A Jan meni, da se najgloblje pokažejo prav v trenutkih sreče. »Lažje je pomagati nekomu v nesreči, ker se ob tem počutimo kot dobri ljudje,« je povedal. Veliko težje je, kot pravi, iskreno slaviti uspeh drugega brez zavisti. Prav zato mu veliko pomeni, da so mu prijatelji namenili svoj čas in prišli z njim delit poseben večer. Med njimi so bili tudi člani benda Anže Langus Petrovič, Monika Avsenik in Zdenko Cotič - Coto. To niso bili le gostje, ampak ljudje, ki poznajo tudi njegovo tišino za odrom.

Monika Avsenik je nepogrešljivi del ekipe. Foto: Dejan Javornik

Coto: »Je pač emotiven človek«

Dolgoletni prijatelj in glasbeni virtuoz Zdenko Cotič - Coto je Jana opisal kot izrazito čustvenega človeka. »Je pač emotiven človek, ne? Ne požre on kar tako sam vase,« je povedal. Kot pravi Coto, Jan svoja čustva izživi na različne načine, predvsem skozi umetnost. Dodal je, da je tako tudi z drugimi glasbeniki v bendu, saj so po njegovih besedah »vsi na en način emotivci«. Ob tem je razkril, da občinstvo pogosto ne vidi, kaj se dogaja v ozadju. »Marsikakšen špil je bil, ko je bil kdo od nas zelo bolan ali pa je imel doma mogoče smrt,« je dejal. Na odru so nasmejani in dajo vse, za odrom pa se včasih pokaže bolečina, ki jo nosijo s seboj. Prav zato so razočaranja v prijateljstvu za Jana še toliko globlja, saj najbolj zabolijo tisti, ki jim zaupaš in jih imaš rad.

Večer za prijatelje (Dagi in Tomaž Mihelič).Foto: Dejan Javornik

Pesem za Tadejo in večer, poln zgodb

Anže Langus Petrovič je razkril tudi posebno izkušnjo iz časa epidemije, ko so bili z Janom in Moniko Avsenik skupaj v karanteni. »Tam smo bili mi trije skupaj, no, tako da to je res nekaj, kar ne bomo pozabili,« je povedal. Jan je ob tem razkril, da jeseni prihaja pesem za njegovo ženo Tadejo, ki jo že pridno snema. O njem je spregovoril tudi Rok Lunaček, s katerim je posnel duet Prazna postelja. Tomaž Mihelič je obudil spomin na njune burne začetke in trenutek, ko sta pri Urošu Slaku zakopala bojno sekiro. »A ni čas, da midva zakopljeva to bojno sekiro?« mu je takrat dejal Jan.

Tomaž Mihelič je z nami delil zanimive zgodbe. Foto: Dejan Javornik

Iztok Gartner pa je delil ganljivo zgodbo iz bolnišnice, ko mu je Jan napisal: »Moliva zate, jaz in moja mami.« Svojo zgodbo je dodal še Luka Jezeršek, ki je z Janom sodil v Masterchefu, večer pa se je tako prelevil v ganljiv mozaik prijateljstva, nostalgije in spominov.